Son şampiyon havlu attı: 2-4

STAT: Cihangir Stadı

HAKEMLER: Serhan Şimşek, Emine Yarkın, Hüseyin Özaşık

CİHANGİR: Enver İyci, Fırat Ersalan, Nurettin Gecekuşu, Mikail Sivri, Ertan Bulut, Erol Aksunlar, Ali Öztürk (Dk.106 Doğan), Çağlar Toklu, Yannick, Uche Sunday, Henri Belle (Dk.55 Musa)(Dk.91 Salih Say)

YONPAŞ DUMLUPINAR: Türkkan Delideniz, Turgut Kaçar, Abbas Osum, Mert Yücetürk, İsmail Tırlık, Ali Bayır (Dk.60 Berke), Mert Güçlühan (Dk.96 Ali Bayır), Hicabi Demir (Dk.76 Ender), Burak Karabacak, Tahsin Kaya (Dk.77 M. Gürbıyık), Hüseyin Kayalılar

KIRMIZI KART: Dk.115 Salih Say (Cihangir)

Kıbrıs Kupası 2. Tur mücadelesinde Süper Lig ekibi Cihangir ile Birinci Lig ekibi Yonpaş Dumlupınar karşı karşıya geldi.

Cihangir Stadı’nda oynanan karşılaşmanın normal süresi ve uzatmaları golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Seri penaltı atışları sonunda rakibine 4-2’lik üstünlük kuran Yonpaş Dumlupınar, kupanın son şampiyonu Cihangir’i eleyerek önemli bir başarı elde etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Yonpaş Dumlupınar kupanın ilk turunda bir diğer Süper Lig ekibi Merit Alsancak Yeşilova’yı elemişti.