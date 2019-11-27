Son paylaşımı: "Bye bye"

Önceki akşam ‘karın ağrısı’ şikâyeti ile önce Güzelyurt Cengiz Topel, oradan da ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen küçük Atlas, gecenin bir yarısı ‘taburcu’ edildikten sonra, sabah evinde yaşamını yitirdi.



Atlas Rüstemoğlu'nun sosyal paylaşım programı "instagram" hesabından saat 04.46'da kendisi tarafından paylaşılan görüntüde "Hasta oldum, ateşim var arkadaşlar, bye bye" dediği görülüyor.





Devrim DEMİR

Yayla köyünde dün sabahın erken saatlerinde evinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu’nun beklenmedik ölümü ailesini ve ülkeyi yasa boğdu.

Önceki akşam ‘karın ağrısı’ şikâyeti ile önce Güzelyurt Cengiz Topel, oradan da ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen küçük Atlas, gecenin bir yarısı ‘taburcu’ edildikten sonra, sabah evinde yaşamını yitirdi.

Neler oldu?

Saat 23.00 sıralarında karın ağrısı ve kabızlık şikâyeti ile Cengiz Topel Hastanesi’ne başvurdu.

İlk müdahalenin ardından ileri tetkikler için ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 01.15 saatlerinde kan tahlili yapıldı.

Çocuk Servisi’ne yatırılarak serum takıldı, film çekildi, fitille müdahale edildi

Saat 02.30 sıralarında hastaneden taburcu edildi.

Atlas, saat 07.45 raddelerinde annesi tarafından yatağında hareketsiz bulundu

Önce Güzelyurt, ardından ambulansla Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu’na…

YENİDÜZEN’in edindiği bilgide Rüsetmoğlu ailesi, önceki akşam saat 23.00 ile 24.00 saatleri arasında oğulları Atlas’ın karın ağrısı ve kabızlık şikâyeti ile Cengiz Topel Hastanesi’ne başvurduğu öğrenildi.

Atlas Rüstemoğlu’na burada yapılan ilk müdahalenin ardından, ileri tetkikler için ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edildiği ve Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde saat 01.14 raddelerinde acil serviste kanı alındığı elde edilen bilgiler arasında.

Saat 01.43 raddelerinde küçük çocuğun kan tahlil sonuçlarının çıktığı ve ardından Çocuk Servisi’ne yatırılarak serum takıldığı öğrenildi.

Film çekildi, fitille müdahale edildi, ardından taburcu edildi

YENİDÜZEN’in hastane kaynaklarından edindiği bilgide, Atlas Rüstemoğlu’na film çekildiği, fitille müdahale edildiği daha sonra 02.30 raddelerinde acil servisten taburcu edildiği öğrenildi.

Sabah ailesi buldu…

Dün sabah saat 07.45 raddelerinde annesi tarafından yatağında hareketsiz bulunan küçük Atlas olay yerine çağrılan Güzelyurt 112 Acil servis ile hemen Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edildi.

Edinilen bir başka bilgide, 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu’nun kalbinin durduğu ve acil servise geldiği zaman hayata döndürülemeye çalıştığı ancak çocuğun yaşamını kaybettiği öğrenildi.

Aile uzun süre inanmak istemedi…

Atlas Rüstemoğlu’nun ailesi ise çocuklarının ölümünü uzun süre kabullenemedi. Rüstemoğlu ailesi, Lefkoşa Acil servis önünde feryat etti.

Annesi Alev Yeşim Rüstemoğlu, oğlunun akşam hastaneden yürüyerek çıktığını, şimdi ise ölü girdiğine inanmak istemediğini feryatlar içinde haykırarak söyledi.

Hastane açıklama yapmadı

Küçük Atlas’ın ölümü ile ilgili olarak ne Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, ne de Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı.

‘Açıklama’ istenen makamlar, çıkacak otopsi sonucunu işaret etti.

Ölüm sebebi belirlenemedi

Talihsiz çocuğa dün öğleden sonra otopsi yapıldı. Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde gerçekleşen otopside, Atlas Rüstemoğlu’nun kesin ölüm nedeni belirlenemedi.

Rüstemoğlu’nun kesin ölüm nedeni, kan ve doku örnekleri alınarak yapılacak olan tetkik sonucunda belirlenecektir. Soruşturma devam ediyor.