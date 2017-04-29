Yenidüzen Gazetesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Yılın Spor Ödülleri’nde son kupon yarın yayınlanacak. Birincileri okuyucların belirlediği ve 20’nci yılınan giren ödüllerde 2016 yılının oylamasında sona gelindi.

Yılın Sporcusu, Yılın Antrenörü, Yılın Hakemi, Yılın Genç Yeteneği ve Yılın Yöneticisi kategorilerinde 18 Şubat’tan bu yana gerçekleştirilen kupon yayının tamamlanması sonrasında belirtilecek ek süre içerisinde kuponlarınızı gazeteniz YENİDÜZEN’e getirerek oylama işleminizi tamamlayacaksınız.