Son kez: “Oyna Forest”

Lefkoşa'da kalmakta olduğu evinde 29 Eylül sabahı ölü olarak bulunan 34 yaşındaki Fırat Kolal (Golal), gözyaşları arasında sonsuzluğa uğurlandı.

Fırat Kolal, bugün çok sevdiği Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen törenin ardından Lefkoşa’da son yolculuğuna uğurlandı.

Yapılan törende, Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Başkanı Akay Aşina, Fırat Kolal ile ilgili bir konuşma yaptı.

Kulüpteki törende konuşan bir diğer isim ise Fırat Kolal’ın Annesi Feray Kolal oldu.

Anne Feray Kolal, konuşmasında oğlunun şartlar ne olursa olsun fanatiği olduğu takıma destek verdiğini ifade ederek, konuşmasını Fırat Kolal’ın dilinden düşürmediği “Oyna Forest” sözleriyle bitirdi.

Anne Feray Kolal’ın dilinden dökülenler herkesi gözyaşlarına boğdu.