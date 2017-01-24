Son imzalar atılıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından belirlenen ve 2 Ocak 2017 tarihinde başlayan Kiralık Transfer ve Yabancı Uyruklu Futbolcu Ara Transfer Dönemi bugün tamamlanıyor. Takımlar anlaşma sağladıkları oyunculara bugün mesai bitimine kadar KTFF’de imza attırabilecek.

İskele’de eskiler geri döndü

K-Pet Süper Lig’in İskele bölgesi ekiplerinden Gençler Birliği, daha önce anlaşma sağladığı oyunculara imza attırdı. G.Birliği Mormenekşe’den Yusuf Beyazi’nin yanı sıra önceki sezon kırmızı beyazlıların formasını giyen Nnaemeka Juvenal Uzor’a dün imza attırdı.

Baf’a Kongolu ve Kıbrıslı Rum

K-Pet Süper Lig’in Güzelyurt bölgesi ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu da dün iki transfer gerçekleştirdi. Bir süre önce Binatlı’nın denediği ancak takımına katmak istemediği Kongolu Lelo Mbele Blaise’i transfer eden Baf, ayrıca Kıbrıslı Rum kontenjanından da yararlanarak ofansif bir orta saha oyuncusu olan Charalampos Loizou’ya imza attırdı.

Doğan’dan yabancı takviyesi

K-Pet Süper Lig’in Girne bölgesi ekiplerinden Doğan Türk Birliği de yabancı oyuncu takviyesi yaptı. Doğan ilk yarıda forma giyen Christian Pouga ile yollarını ayırmıştı. Bunun üzerine Antalya’da denenen ve beğenilen Hollandalı Joël Omari Tshibamba, kendisini Doğan Türk Birliği futbolcusu yapan imzayı attı.

Düzkaya’dan dört imza

K-Pet Birinci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Düzkaya da dün kadrosuna dört takviye yaptı. Çatalköy ekibi kaleci Hasan Topuz’un yanı sıra Şenol Hızlıoğlu, Hasan Sarıoğlu ve Osman Şah’ı kiralık olarak transfer etti.

Raif’ten sonra Sabri de imzaladı

K-Pet Birinci Lig Beyaz Grup’ta mücadele veren Gönyeli ise dün kadrosuna deneyimli bir ismi kattı. Daha önce bonservisli olarak Gençlik Gücü’nden Raif Selden’i alan Gönyeli, bir süredir takımla birlikte çalışan Sabri Selden’i Yalova’dan kiraladı.

Maraş’tan iki transfer

K-Pet Birinci Lig Kırmızı Grup’ta ilk yarıyı ikinci sırada tamamlayan Maraş da ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala iki oyuncuya imza attırdı. Mağusa bölgesi ekibi Gençler Birliği’nden Yunus Kalaycı ve Serdarlı’dan Hasan Şemmedi’yi kiraladı.