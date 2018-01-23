Son imzalar atıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından belirlenen ve 2 Ocak’ta başlayan yerli futbolcular için ara transfer dönemi dün sona erdi. Takımlar, gün boyu federasyon binasına giderek yeni oyuncularına imza attırdı.

Toplantı yapıldı, Çağrı Lefke’ye imza attı

Transfer döneminde adı birçok takımla anılan Çağrı Kıral’ın yeni takımı transfer döneminin son saatlerinde belli oldu. Küçük Kaymaklı’nın satış listesine koyduktan sonra Merit Alsancak Yeşilova ile çalışmalara katılan Çağrı Kıral’ın Yeşilova’ya transferi gerçekleşmemişti. Oyuncu ile ilgilenen bir diğer kulüp olan Lefke Türk Spor Kulübü’nün de girişimlerine rağmen bonservisli transfer döneminde bir takıma transfer olamayan Çağrı, dün tamamlanan yerli oyuncular için kiralık transfer döneminin son anlarında Lefke ile anlaşma sağladı. KTFF’de yaklaşık iki saat süren görüşmeler sonrasında Çağrı, Lefke’ye imza attı. Deneyimli oyuncu ligin ikinci yarısında Lefke’nin başarısı için ter dökecek.

Yalova, Hasip Uluhan’ı kadrosuna kattı

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Yalova, yerli oyuncular için kiralık transfer döneminin son gününde bonservisi Lefke’de bulunan Hasip Uluhan’ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Uluhan, ligin ilk yarısında Merit Alsancak Yeşilova’da kiralık olarak forma giyiyordu.

Ahmet Çağer Yeşilova’da

Transferin son gününde Doğan Türk Birliği’nin genç oyuncularından Ahmet Çağer, bir diğer Girne ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova’ya imza attı. Bir süre önce Doğan Türk Birliği’nden ayrılmak istediğin belirten oyuncu, Pazar akşamı Yeşilova ile anlaşmıştı. Genç oyuncu, son saatlerde kendisini ligin ikinci devresinde yeşil beyazlı formaya bağlayan imzayı atmış oldu.

Saddam Hussain yeniden İskele’de

Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği, eski yabancı oyuncusu Saddam Hussain’i yeniden kadrosuna kattı. Pakistanlı oyuncu, geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde de Gençler Birliği forması giymişti.

Yeni Boğaziçi’nden iki imza

Süper Lig ekiplerinden Yeni Boğaziçi, dün hem yerli, hem de yabancı transferi gerçekleştirdi. Yerli transferde Kaya Mehmetçik’ten Hasan Aktaş’ı kiralayan mavi kırmızılı ekip, yabancı transferde de Gana’dan getirdiği yabancı oyuncu Tango Issaca'ya imza attırdı. Ganalı oyuncu, hücum bölgesinde görev yapıyor.

Maraş ve Değirmenlik de boş durmadı

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Maraş, Esentepe’de forma giyen oyuncu Hasan Özçelik’e imza attırdı. Bir diğer Birinci Lig ekibi Değirmenlik, Yenicami’den Hasan Eşki’yi renklerine bağladı.

Yabancı transferi 5 Şubat’a kadar devam edecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, daha önce bugün tamamlanacağını duyurduğu yabancı uyruklu futbolcu transferini 5 Şubat 2018 tarihine kadar uzatma kararı almıştı.

Fotoğraflar: Burhan GÜRKAN - Hüseyin ÖZBARIŞCI