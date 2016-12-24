“Son iki maçta oynamayacak”

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı, yabancı oyuncusu Samuel Zokou ile ilgili bir açıklama yaptı. Oyuncunun ailevi sağlık nedenlerden dolayı dün takımdan izin alarak ayrıldığı ve son iki maçta görev yapamayacağı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

“Kulübümüz sporcularından Samuel Fabrice Zokou ailevi sağlık nedenlerinden dolayı 23 Aralık 2016 sabahı adadan ayrılmıştır. Sporcunun önümüzdeki iki maç kadromuzda yer almayacağını kamuoyuna bildiririz.”