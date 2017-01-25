Son günde sürpriz imzalar

Burhan GÜRKAN-Eren ŞİŞİK-Hüseyin ÖZBARIŞCI

Futbolda ara transfer dönemi dün sona erdi. 13 Ocak’ta tamamlanan yerli oyuncular için bonservisli transfer döneminin ardından kiralık ve yabancı uyruklu futbolcu transferi de tamamlandı. Takımlar daha önce anlaşma sağladıkları oyuncuları KTFF’ye getirerek renklerine bağlarken son gün önemli transferler de gerçekleşti.

Piro’dan sürpriz transfer

Bir süre önce Küçük Kaymaklı’da kadro dışı bırakılan ancak daha sonra affedilen tecrübeli kaleci Hasan Piro, Süper Lig’in ilk yarısının son haftalarında çok fazla forma şansı bulamıyordu. Oyuncu kendisi ile yakından ilgilenen 1. Lig kulübü Merit Alsancak Yeşilova’ya transfer oldu. Tecrübeli eldiven transferin son günü satın alma opsiyonu ile birlikte Kırmızı Grup liderine imza attı.

Esin’in Kaymaklı’ya transferi olmadı

Transferin son gününde büyük çaba sarf edilen bir transfer gerçekleşmedi. Küçük Kaymaklı bir süredir GAÜ Çetinkaya’nın golcü oyuncusu Esin Sonay’ı bonservisli olarak transfer etmek istiyordu. Buna karşılık Çetinkaya da Kaymaklı’dan kiralık olarak oynattığı Ufuk Şimşek’in bonservisini ve Bilal Ceylan’ı istemişti. Bilal Ceylan dün Türk Ocağı’na imza atarken transferde bu kez başka bir formül üzerinde duruldu. GAÜ Çetinkaya, Esin Sonay’ın bonservisine karşılık Küçük Kaymaklı’dan Ufuk Şimşek’in bonservisini ve Doğukan Demirman’ın geri dönüş transferini istedi ancak son dakikalara kadar çaba sarf edilen bu transfer gerçekleşmedi.

Önce G.Birliği’ne imza attı, sonra Kaymaklı’ya

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği, yabancı oyuncu Saddam Hussein ile Joshua Odo’ya imza attırdı. Bu transferden kısa bir süre sonra Küçük Kaymaklı, İskele ekibinden Joshua Odo’yu renklerine bağladı. Küçük Kaymaklı ayrıca eski kalecisi Ali Duvarcı’yı da kadrosuna kattı.

Yalova’da Aykut tamam

Transfer döneminin hareketli takımlarından Yalova, bir süredir renklerine bağlamak istediği Aykut Esmeraslan transferinde mutlu sona ulaştı. Lefke’de uzun yıllar görev yapan savunma oyuncusu kiralık olarak Yalova’ya son günde imza attı.

Dumlupınar’da imzalar atıldı

Transferin son gününü hareketli geçiren bir diğer Süper Lig ekibi Dumlupınar oldu. Sarı kırmızılılar Mormenekşe'den Devrim Tuna ve Mehmet Fuat, Serdarlı'dan İsmet Paşa Pehlivan, GAÜ Çetinkaya'dan Kpah Sherman ve yabancı futbolcu Yannis Bessaa'ya imza attırdı.

Mormenekşe’den takviyeler

Süper Lig’de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Mormenekşe de son günü hareketli geçiren takımlardandı. Mormenekşe Fofana, Suleyman Demba ve Drissda’yı yabancı kontenjanına dahil etti. Ayrıca Dumlupınar'dan Rifat Emirhan ve Oğuzhan, Gönyeli'den Nasuh Güngör, Fırat Güngör, Hamitköy'den Kenan Gümüşören ve MTG'den Can Özsoy’de Mormenekşe’ye imza atan oyuncular oldu.

Yabancı transferleri

Süper Lig ekiplerinden Gençlik Gücü son günde Abdou Dodja'ya imza attırdı. Dumlupınar GAÜ Çetinkaya'dan Kpah Sherman ve yabancı futbolcu Yannis Bessaa'yı kadrosuna katarken, Cihangir, Nijeryalı futbolcu Rıdwan Razak'ı renklerine bağladı. Mormenekşe yabancı oyuncular Fofana, Suleyman Demba ve Drissda’yı alırken, GAÜ Çetinkaya Portekizli futbolcu Aires Rocha'yı kadrosuna katarak oyuncuya imza attırdı. G.Birliği Saddam Hussein ve Joshua Odo’yu alırken Odo ardından K.Kaymaklı’ya imza attı. Yalova Binatlı’nın yabancısı Abia İsrail’in yanı sıra Mormenekşe’den David Anna’yı renklerine bağladı. Binatlı ise bir süre deneyip beğendiği Offar’a imza attırdı. Yenicami daha önce kullanmayacağını söylediği üçüncü yabancı hakkını Kamerunlu Banseka Kingsley'den yana kullandı.

Son gün atılan imzalar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, transfer döneminde gerçekleşen transferlerin listesini bugün yayınlayacağını duyurdu. Son gün şu transferler gerçekleşti:

10.24: Serdarlı Yenicami'den Galip Albayrak ve G.Birliği'nden Osman Kaya'yı kiraladı.

10.51: G.Gücü yabancı oyuncu Abdou Dodja'ya imza attırdı.

11.56: Serdarlı Salih Küçükoğlu, Levent Akçagil ve Serdar Özer'i kadrosuna kattı.

11.59: Türk Ocağı, Küçük Kaymaklı'dan Bilal Ceylan'ı kiraladı.

11.02: Lapta, Binatlı'dan Salih Düzbeyaz'ı kiraladı.

12.35: Ali Duvarcı Küçük Kaymaklı'ya imza attı.

12.45: Arif Emre Yakupoğulları ve Veli Yürükoğulları Cihangir'den Tatlısu'ya transfer oldu.

12.45: Yusuf Palaz eski takımı Gönyeli'ye imza attı.

13.20: Doğan Türk Birliği,nden Alpay Eminoğlu Karşıyaka'ya imza attı.

13.30: İlk yarıda Değirmenlik forması giyen kaleci Kemal Ağrı, Hamitköy'e imza attı.

13.40: Ara transferin en çok konuşulan ismi Hasan Piro, sürpriz bir şekilde Birinci Lig ekibi M. Alsancak Yeşilova'ya imza attı.

13.48: Süper Lig ekibi Dumlupınar, Mormenekşe'den Devrim Tuna ve Mehmet Fuat, Serdarlı'dan İsmet Paşa Pehlivan, GAÜ Çetinkaya'dan Kpah Sherman ve yabancı futbolcu Yannis Bessaa'ya imza attırdı.

14.19: Süper Lig ekibi Cihangir, Nijeryalı futbolcu Rıdwan Razak'ı renklerine bağladı.

14.21: Birinci Lig ekibi Mesarya, GHE'den Eren Aktaş, Mustafa Aktaş ve Emre Aktaş, Dumlupınar'dan Mehmet Çavuş, Mormenekşe'den Ekrem Keleşzade, Cihangir'den Seyhan Keskinel ve Akıncılar'dan Nahit Çavuşoğlu'na imza attırdı.

14.30: Mormenekşe yabancı oyuncular Fofana, Suleyman Demba ve Drissda'nın yanı sıra; Dumlupınar'dan Rifat Emirhan ve Oğuzhan, Gönyeli'den Nasuh Güngör, Fırat Güngör , Hamitköy'den Kenan Gümüşören ve MTG'den Can Özsoy ile imzaladı.

14.42: Süper Lig ekibi Mağusa Türk Gücü, bonservisi Değirmenlik'te bulunan ve ilk devrede Mesarya forması giyen Ali İmam'a imza attırdı

14.48: Süper Lig'de Gençler Birliği yabancı oyuncular Saddam Hussein ve Joshoa Odo'ya imza attırdı.

14.55: GAÜ Çetinkaya Portekizli futbolcu Aires Rocha'yı kadrosuna katarak oyuncuya imza attırdı.

15.10: Doğancı, Zümrütköy'den Erdoğan Abakan'ı transfer etti.

15.19: Küçük Kaymaklı, 14.48'de Gençler Birliği'ne imza atan Joshoa Odo'yu transfer etti.

15.22: Mehmetçik, Gençlik Gücü'nün genç oyuncuları Orhan Çokbekler ve Akın Yıldırım'a imza attırdı.

15.34: 1.Lig ekibi Bostancı Bağcıl, Küçük Kaymaklı'dan Ahmet Zaifoğlu ve Muhammed Nazik'e imza attırdı.

15.49: Hamitköy, Yalova'dan Çağan Ayatay'ı renklerine bağladı.

15.50: Düzkaya, Ozanköy'den Tarkan Aksoy'u kadrosuna kattı.

15.57: Süper Lig'in güçlü ekibi Yalova, ilk devrede Binatlı forması giyen Abia Israel'i renklerine bağladı.

16.07: Süper Lig ekiplerinden Değirmenlik Senegalli orta saha futbolcusu Samba Pape'ye imza attırdı.

16.11: Süper Lig ekibi Yalova, Abia Israel'den sonra Mormenekşe'nin golcüsü David Annas'ı da kadrosuna kattı.

16.12: Birinci Lig ekibi Tatlısu, bonservisi Gönyeli'de bulunan ve ilk devrede Serdarlı'da forma giyen Mustafa Okur'a imza attırdı.

16.20: Girne Halk Evi'nden İsmail Uçar, Merit Alsancak Yeşilova'ya imza attı.

16.32: Yalova transferi için uzun süredir uğraş verdiği Lefke'den Aykut Esmeraslan'ı kadrosuna kattı.

16.37: Binatlı yabancı futbolcu Offar'a imza attırdı.

16.44: Süper Lig ekibi Lefke, 21 yaşındaki Abhazyalı futbolcu Shabat Logua'yı renklerine bağladı.

16.52: Süper Lig lideri Yenicami, Kamerunlu futbolcu Banseka Kingsley'i kadrosuna katarak yabancı sayısını üçe çıkardı.

16.53: Ahmet Tabak, Doğancı'dan Lefke'ye transfer oldu.

16.55: Düzkaya, Ozanköy'den Barış İzzet'i renklerine bağladı.

17.20: Küçük Kaymaklı Yağış Gencay'ın lisansını vizeleterek yeniden takıma döndürdü.

17.22: Reşat Erkıvanç, Serhan Damdelen ve Cenkay Yarışan, Bostancı Bağcıl'a imza attı.