Son gelişmeler aktarıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 15.30’da yer alan görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanlığı AB ve Siyasi İşler Özel Danışmanı Erhan Erçin ile ABD Lefkoşa Büyükelçisi Kathleen Doherty de hazır bulundu.

Burcu: “Akıncı, Cohen’e son görüşmenin ardından oraya çıkan gelişmeleri aktardı”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen’e bu yılın Şubat ayında müzakereler kapsamında gerçekleştirilen yaptığı son görüşmenin ardından ortaya çıkan gelişmeleri ve Crans-Montana’da yaşananları aktardı.

Cumhurbaşkanı Akıncı ayrıca Kıbrıs Rum tarafında Kıbrıslı Türkler ile eşitlik içinde yetki paylaşımı konusunda yaşanan sıkıntıları da Cohen’e anlattı.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı ile Cohen arasında yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmenin ardından yazılı değerlendirmede bulundu.

“İzolasyonlar çözüme en ufak katkı yapmıyor… Değişmeli”

Kıbrıslı Türkler’in izolasyonlar altında yaşatılmasının Kıbrıs sorununun çözümüne en ufak bir katkı yapmadığının Cumhurbaşkanı tarafından Cohen’e anlatıldığını belirten Sözcü Burcu, “Cumhurbaşkanımız bunun değişmesi gerektiğini, böyle bir değişiklin çözüme de yardımcı olacağını ifade etti” dedi.

“Ucu açık sonuçsuz bir müzakere sürecine bir kez daha girmeyeceğiz”

Sözcü Burcu, Kıbrıs Türk tarafının ucu açık, sonuçsuz bir müzakere sürecine bir kez daha girmeyeceğinin de görüşmede Cumhurbaşkanı tarafından vurgulandığının da altını çizdi.