Son dört belirleniyor

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda çeyrek final rövanş maçları bugün oynanacak. İlk maçta konuk ettiği G.Birliği’ni 3-1 mağlup eden K.Kaymaklı, İskele’de rakibine konuk olacak. Baf Ülkü Yurdu’nu deplasmanda 2-0 yenen Cihangir, rövanşta rakibini evinde konuk edecek. İlk maçta golsüz berabere kalan Merit Alsancak Yeşilova ile Mağusa Türk Gücü, Canbulat Stadı’nda yarı final vizesi arayacak. Bu maçlar 14.00’te başlayacak. İlk maçta GAÜ Çetinkaya’yı 2-1 mağlup eden Yenicami ise bu akşam 18.00’de sarı kırmızılılara konuk olacak. Program şöyle

ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ PROGRAMI

14.00

Cumhuriyet Stadı: G.Birliği – K.Kaymaklı (Mehmet Sezener) (1-3)

Canbulat Stadı: Mağusa TG – Merit A. Yeşilova (Kerem Eran) (0-0)

Cihangir Stadı: Cihangir – Baf ÜY (Serhan Şimşek) (2-0)

18.00

Atatürk Stadı: GAÜ Çetinkaya – Yenicami (Mehmet Malek) (1-2)