SON DAKİKA: GAÜ YANIYOR

Girne Amerikan Üniversitesi içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. YENİDÜZEN’in edindiği bilgide, yangın binanın dördüncü katında çıktı. Girne İtfaiye Şube ekipleri, olay yerinde yangına müdahale ediyor. Yangına Girne İtafiye Şubesi'nden 3 araç müdahale ederken, Lefkoşa'dan da 1 itfaiye aracı yardıma gitti.

Detaylar az sonra geliyor.