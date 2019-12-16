SON DAKİKA: Arazideki ceset Tekman'a ait çıktı

İpsoro mevkiinde sabah saatlerinde ölü olarak bulunan erkek cesedinin Nazım Tekman'a ait olduğu öğrenildi. Yapılan otopsi sonucunda cesedin Tekman'a ait olduğu polis tarafından doğrulandı.

Tekman, dün saat 11:00 sıralarında Yarköy-Turnalar köyleri arasında avlanacağını söyleyerek evinden ayrılmış, ve evine dönmemişti. Bunun üzerine Tekman dünden beri arama çalışmaları başlatılmıştı. KKTC Avcılık Federasyonu da açıklama yaparak üyerlerini Tuzluca bölgesinde kaybolan Nazım Tekman'ın arama çalışmalarına katılmaya çağırmıştı.