SON DAKİKA! 21 yaşında can verdi!

21 yaşındaki SADRETTiN KARA İskele'de geçirdigi trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Polis açıklaması:

1.6.2019 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Gazimağusa - İskele Anayolu üzerinde, Sadrettin Kara (E-21), yönetimindeki EK 303 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsizce seyrettiği sırada Ambella Restoran yakınlarında sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp 55 numaralı ikametgahın bahçe duvarına çarparak kontrolsüz bir şekilde takla atıp sürüklemiştir. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü Sadrettin Kara kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.