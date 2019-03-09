SON DAKİKA: 14 yaşında, durumu ağır!

Mağusa’da saat 16.30 sıralarında bir apartmanın dördüncü katından düşen 14 yaşındaki Efe Erdem isimli erkek çocuğu ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Erdem’in müşahede altına alındığı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.