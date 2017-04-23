Son çırpınışlar: 3-0
Mesarya derbisine golcü oyuncu Halil Turan damgasını vurdu
STAT: Cihangir Stadı
HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu**, Ali Karahasan**, Ozan Kel**
CİHANGİR: Mehmet Özeralp**, Burak Emir**, Ertan Bulut**, Fırat Ersalan** (Dk.78 Nurettin Gecekuşu**), Mikail Sivri***, Rıdwan Adeshina*, Kaho Yanick* (Dk.37 Charles Folley**), Halil Turan***, Ali Öztürk** (Dk.84 Eser Yücel**), Erol Aksunlar***, Salih Say**
DEĞİRMENLİK: Çayan Çeko*, Sercan Çoban*, Burçin Kerimoğulları*, Rifat Kanıöz* (Dk. 78 Kayahan Siddigui*), Yusuf Kumaş*, Haşim Girgen*, Fehim Yılmaz*, Waderson Miranda*, Yaşar Şah* (Dk.70 İbrahim Yıldız*), Ümitcan Babahan*, Victor Nwani*
GOLLER: Dk.62, 73 ve 85 Halil Turan (Cihangir)
K-Pet Süper Lig’in 28’inci haftasında Cihangir’de oynanan Mesarya derbisini Cihangir, 3-0 kazandı. Değirmenlik karşısında Halil Turan yıldızlaştı. Hat-rick yapan golcü oyuncu takımına 3 puanı getirdi. Karşılaşmanın ardından Cihangir 48 puana yükselirken, Değirmenlik 26 puanda kaldı. Düşme hattında bulunan Değirmenlik’in en yakın rakibi Binatlı ile aradki 4 puanlık fark, 28’inci hafta sonunda 5 puana yükseldi.
Önemli anlar
Dk.8: kazanılan serbest vuruşu Fırat kullandı. Vuruşunda kaledi Çayan topun kaleye girmesini engelledi.
Dk.17: dakikada Fırat Ersalan ceza alanı çizgisinde topla buluştu. Sert vuruşunda top yan kale direğinden döndü.
Dk.21: Yaşar'ın pasında Victor ceza alanı sağ çaprazında topla buluştu. Vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.
Dk.29: Fırat gerisinde bulunan Yannick'e topu verdi. Yannick'in sert vuruşu az farkla üstten dışarıya çıktı.
Dk.40: Sol kanattan yalılan ortada Folley kafayı vurdu. Kaleci Çayan son anda topun gol olmasına engel oldu.
Karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi.
Dk.61: ceza alanı içinde topla buluşan Halil Turan topu kontrol etti, kaleye döndü, vurdu ve topu filelere gönderdi. (1-0)
Dk.72: Sol taraftan Folley'in pasında arka direkte Halil Turan bomboş durumda topu filelere gönderdi. (2-0)
Dk.77.S avunma arkasına gönderilen topta Halil Turan kalecinin üzerinden aşırtma bir vuruş yaptı. Top üst direkten geri döndü.
Dk.86: Nurettin'in müthiş pasında Eser topla buluştu. Pasını boş durumdaki Halil Turan'a verdi. Halil'in vuruşunda top ağlarla buluştu. (3-0)
Karşılaşma Cihangir’in 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Fotoğraf: Eren ŞİŞİK