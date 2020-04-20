“Hızlı Test” yapsak da sonra öpüşsek olmaz mı, diye sordu, birisi...

Olmaz sanırım!

“Öpüşmek” bir süre daha yasak olacak.

Testimiz az (!)

* * *

Kombay tamircisi adaya girerken Ersin başkandan izin aldı mı?

“Kabile” değil burası...

* * *

Fırıncılar endişeli olmalı!

Çünkü ahali evde ekmek pişirmeyi öğrendi.

Yoğurtçular da yandı, tatlıcılar da...

Covid sonrası en çok da “diyetisyenler” şanslı (!)

* * *

Ali Kişmir doğru söyledi:

“İlacını bile istemiyoruz” diyenler, Meclis’ini niye istiyorlar?

Kıbrıslı Rum’a teslim et malını, kendi Meclis’ini yap, bir an önce..

Ne bu ?!

* * *

Hani diyorlar ya, dışarıya çıkarken unutmayınız:

Maske ve sosyal mesafe!

Markete giderken, eczaneye giderken, kasaba giderken, fırına giderken...

Maske!

Mesafe!

Bir de “Türk Lirası” kullandığını unutma!

* * *

Euro - Dolar - Sterlin “kurala” uydu!

Sosyal mesafeyi en iyi koruyan onlar oldu.

* * *

Cumhurbaşkanı “devletin başıdır” diyor devletin Anayasası.

Birleşmiş Milletler de “Kıbrıslı Türk lideri” tanıyor yalnızca...

Aslında, Cumhurbaşkanı, hükümete diyecekti ki, “BM ilaçları teslim ediyor, İlaç ve Eczacılık Dairesi gitsin, teslim alsın.”

Normali bu!

Ama güvenmiyor.

Çünkü eğer dese, o ilaçların oradan alınıp alınmayacağı şüpheli...

Böylece “akraba belediyeyi” koyuyor devreye...

Doğru mu yapıyor?

Hayır!

Yanlış mı yapıyor?

Hayır!

“KKTC” işte burası!

* * *

Şimdi sokakta hepimiz “maske” takalım.

Umarım sonra gerçekten “maskelerimizi sökerek” birbirimizin yüzüne öyle bakarız.

* * *

Son bir uyarı:

Covid maskeleri dahi örtmüyor sahte yüzleri...