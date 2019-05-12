Girne Üniversitesi 2019-2020 öğretim yılı “Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı” 10 Haziran Pazartesi günü saat 09.00’da, Girne Üniversitesi kampüsünde tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, KKTC liselerinden mezun veya bu yıl mezun olacak olan KKTC vatandaşı öğrenciler, Türkiye’de lise öğrenimini görmüş olan KKTC vatandaşları ile KKTC’de bulunan herhangi bir orta öğretim kurumunda kesintisiz 4 yıl süreyle eğitim gören TC vatandaşları “Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”na başvuru yapabilecek.

Son başvuru tarihi 9 Haziran

Sınava katılacak öğrencilerin en geç 9 Haziran 2019 tarihine kadar Girne Üniversitesi’nde sınav kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.



Sınav için gerekli olan belgeler

Adayların sınav başvurusu için KKTC kimlik kartı fotokopisi, 1 adet vesikalık resim ile Girne Üniversitesi kampüsü sınav kayıt ve kabul merkezine başvuruda bulunarak kayıt yapmaları gerekiyor. Ayrıca, kktcsinav.kyrenia.edu.tr web adresi üzerinden online başvuru formunu dolduran adaylar da sınava katılmaya hak kazanacak.