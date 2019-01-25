Sağlık Bakanlığı, artan grip vakaları gündemiyle bakan Dr. Filiz Besim başkanlığında olağanüstü toplandı.

Yoğunluğu gidermek için Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Grip Polikliniği açıldı. Polikliniğe Pazartesi-Cuma 17.00-20.00, hafta sonu 13.00-16.00 saatleri arasında başvurulabilecek.

Sağlık Bakanı Filiz Besim’in açıklaması şöyle:

“Son bir hafta 10 gündür medya ve kamuoyunda gribe ait çok değişik kaynaklardan değişik bilgiler aktarılıyor. Konu sağlık olduğu için insanlar da paniğe kapılıyor, Sağlık Bakanlığı’nın tüm ekipleri ile bu açıklamayı yapmayı bir gereklilik bulduk.

Enfeksiyon Komitemiz, bu yıl da 1 aydır içinde bulunduğumuz griple ilgili haftada iki kez toplantılar yapmaktadır. Bilgilendirmeleri de düzenli bir şekilde yapıyorlar.

Ağır seyreden bir griple karşı karşıyayız. Belli ki toplumu bir şekilde yeterince bilgilendiremedik, sakinleştiremedik.

Bu son aylardaki grip mevsimsel bir griptir. Birkaç grip virüsünün birleşmesi ile daha ağır ve uzun süreli seyretmektedir ama ölümcül bir hastalık değildir. Grip her zaman risk gruplarında riskli bir hastalıktır.

Bu yılki grip mevsimsel gribin ötesinde, karşılaşmadığımız bir virüs değildir.

Tüm hekimlerimize de gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Grip değilseniz ve risk grubundaysanız aşı yaptırmanız hastalanmamız açısından önemlidir, aşılar piyasada mevcuttur.

Yoğunluğu gidermek için Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Grip Polikliniği açıldı. Polikliniğe Pazartesi-Cuma 17.00-20.00, hafta sonu 13.00-16.00 saatleri arasında başvurulabilecek.

Mağusa, İskele ve Güzelyurt Hastaneleri’nde de grip polikliniklerine başvurulabilir.

H1N1 Virüsün tanısı sadece Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve YDÜ Hastanesi’nde yapılıyor, başka yerden tanı alıp panik yapmaya gerek yoktur. Lütfen panik yapmayın.

Domuz Gribi olarak nitelendirilen H1N1 virüsü tanısının Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sadece 2 kişiye konduğu da açıklandı. Bu vakaların geçtiğimiz yıllarda daha fazla olduğu da ifade edildi.