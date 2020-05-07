Londra’da yakalandığı Coronavirüs (COVID-19) hastalığına yenik düşerek 17 Nisan’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 26 yaşındaki Sonya Kaygan’ın ailesi, cenazeyi Kıbrıs’a getirmek için bekliyor.

Virüse yakalandıktan sonra haftalarca mücadele eden Sonya Kaygan, boğulma noktasına gelince hastaneye yatırıldı. 15 gün tedavi gören Kaygan, uyutulduktan bir hafta sonra bir daha uyanamadı.

20 gün önce hayata gözlerini kapayan bir çocuk annesi Sonya Kaygan’ın kız kardeşi Harika Eyyamoğlu, YENİDÜZEN’e ulaştı, sesini duyurdu.

Gözü yaşlı kız kardeş cenazelerini Kıbrıs’a getirmek istediklerini günlerdir çalmadık kapı bırakmadıklarını ancak birkaç aracının vasıtası ile ulaştıkları siyasilerden aldıkları cevabın canlarını yaktığını söyledi.

“Londra’da Türk Camii’nde bekletiliyor…”

Hayatını kaybeden Sonya Kaygan’ın kız kardeşi Harika Eyyamoğlu, kız kardeşinin hayatını kaybettikten sonra hastane morgunda beklediğini, ancak uzun süre orada tutulmadığı gerekçesi ile şuan Londra’da bulunan annesinin girişimi ile Türk Camisi’nde morgda bekletildiğini söyledi.

Salgın nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Londra’da morgların da dolu olduğunu belirten Eyyamoğlu, “Ailece dağıldık. Kardeşim öldü, annem orda daha ne kadar tutulabilir bir insan, yeterince acı çekti. Başka Kıbrıslı Türkler var onlarda bizim gibi çok zor durumda. Son kez gösterebileceklerini söyleyen yetkililer, kardeşimin bir daha açılmamak üzere torbalanacağı bilgisini verdi. Annem kızını göremedi, onun tek hayali çok sevdiği ülkesine dönmekti. Cenazesini getirmek için çok girişimde bulunduk ama bizim için hükümet bir kapı bile aralamadı, bu bizim canımızı yakıyor” dedi.

“Son arzusu Kıbrıs’a dönmekti”

Harika Eyyamoğlu, günlerdir uyumadıklarını salgın çıktıktan sonra ülkeye uçaklar dolusu canlı insanların getirildiğini ancak kardeşinin tabut içinde geleceğini hastalıklı olmadığını ifade etti. Eyyamoğlu, “Kardeşim çok acı çekti ölmeden konuştuğumuzda tek arzusunun çok sevdiği Kıbrıs’a gelmek olduğunu söyledi. Korkmasınlar ölülerden virüs geçmez, 20 gündür uyuku yok gözümüzde, kardeşim toprağa girmeden bizde huzursuz yaşıyoruz. Londra’da defin işlemi çok farklı oluyor bu hastalıktan ölenler için ya da yakıyorlar, ben kardeşimi huzurla toprağa vermek isterim. Hükümet yetkililerine ulaşmak için aracı koyduk, aldığımız cevap niyetimiz yok dendi. Ben kardeşimin gelmesini isterim, birçok ülke cenazelerini teslim alırken, 8 cenaze neden getirilmiyor. Herkese bu dönemde bir şans tanındı, kardeşimin cenazesini almak istiyoruz, lütfen sesimizi duyun” dedi.

Nafiya Horozoğlu: “14 aile bekliyor”

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu, YENİDÜZEN’e bilgi verdi. KKTC’de gömülmek üzere 14 ailenin cenazelerinin beklediğini ifade eden Horozoğlu, “Şu an İngiltere’de KKTC’ye gömülmek için cenazesi bekleyen 14 aile bulunuyor. Bunların 6 adeti Covid19 cenazesi ve diğer 8 cenaze eceliyle ölen vatandaşlarımız. Bu 8 cenaze için işlem başlatıldı, hükümet yetkilileri ve sağlık bakanlığı ile görüşmeler sürüyor yakın bir zamanda bir cevap bekliyoruz. 4 haftadan beridir bu aileler bekliyor...

Pazar günü 49 yaşındaki toplum üyemiz virüs sebebiyle vefat etti, ailesi bizlere ulaştı cenazeyi Kıbrıs'a göndermek istiyorlar... Bu cenaze ile birlikte Kıbrıs gönderilmesi istenilen toplam 7 Covid19 cenazesi oluyor.

Ama biz özellikle Covid-19 ile bağlantısı olmayan 8 cenaze için başvurur yaptık.”