Devrim DEMİR

Sahte evrak davası ile bağlantılı olduğu iddia edilen biri kadın pilot, iki kişi tutuklandı.

Girne’de meydana gelen sahte evrak meselesi ile ilgili Girne Adlı Şube’de görevli polis ekipleri tarafından tutuklanan M.A. ve M.S.Ö.'nün soruşturması derinleşti.

Malı Şubenin devraldığı soruşturmada, zanlılar mahkemeye çıkarıldı. Suç Gelirlerinin Aklanması suçlaması ile mahkemeye çıkarılan zanlılar aleyhinde ifade veren polis memuru Türker Samancıoğlu zanlı M.A.'nin evinde birçok evrakın yanı sıra, 15 bin 800 Dolar, 36 bin TL, 3 bin 345 Dolar, zanlı adına kayıtlı 1 adet Range Rover marka araç bulunduğunu söyledi. Samancıoğlu ayrıca zanlı M.A.’nin evinde farklı casinolara ait bir çok oyun kartı bulunduğunu belirtti.

Zanlı M.A.’nın verdiği ifadesinde KKTC'de hiç bir işte çalışmadığını kumar oynayarak M.E.'ye ait işletmeden 2 daire ve 1 villa satın aldığı yönünde ifade verdiğini kaydeden polis, zanlının iddiasında şuan cezaevinde bulunan M.E. ye dairesinin birini geri verdiğini ve 75 bin Sterlinlik Range Rover aracı aldığını ifade etti.

Zanlı M.S.Ö.’nün de hiç bir yerde çalışmadığını ifade eden polis, zanlının Çatalköy’de ev aldığını zanlı M.A. ile beraber kumar oynayarak gelir elde ettiklerini kaydetti.

Polis, Mali Şubenin zanlıları 23 Eylül tarihinde teslim aldıklarını yapılan soruşturmada zanlıların son 8 yılda 5 Milyon 600 bin Dolar kazanç elde ettiklerini tespit edildiğini belirtti.

Zanlıların bu paraları casinolarda canlı oyun oynayarak kazandıkları yönünde ifade eden polis, casinolarda soruşturma başlatıldığını kaydederek, 8 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme, soruşturmanın ciddiyetine dikkati çekerek zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.