SON 5 YILDA 5 BAŞBAKAN

Siyaset tarihinin son 4 yılında ‘yürütmenin başında’ ise 5 kez değişiklik yaşandı. Akıncı, bu sürede CTP-DP, CTP-UBP, UBP-DP, CTP-HP-TDP-DP ve son olarak UBP-HP Koalisyonuna tanıklık etti.

Ayşe GÜLER

Nisan 2015’te Cumhurbaşkanı seçilen Mustafa Akıncı, görev süresince 4 isme hükümeti kurma görevini verdi.

Siyaset tarihinin son 4 yılında ‘yürütmenin başında’ ise 5 kez değişiklik yaşandı.

Akıncı, bu sürede CTP-DP, CTP-UBP, UBP-DP, CTP-HP-TDP-DP ve son olarak UBP-HP Koalisyonuna tanıklık etti.

Denenen hükümet modellerinin en uzunu ise 22 ay sürdü.

Bu süre içerisinde ‘ilkler’ de denendi ancak hiçbiri 5 yıllık görev süresini tamamlayamadı.

Özkan Yorgancıoğlu 22 AY

(2 Eylül 2013-16 Temmuz 2015)



Ömer Kalyoncu 9 AY

(16 Temmuz 2015- 16 Nisan 2016)



Hüseyin Özgürgün 20 AY

(16 Nisan 2016-7 Ocak 2018)

Tufan Erhürman 15 AY

(2 Şubat 2018-9 Mayıs 2019)



Ersin Tatar ?

(22 Mayıs 2019-…)

En uzun Yorgancıoğlu dönemi…

Son 5 yıllık sürede ‘en uzun’ hükümet dönemi eski Başbakan Özkan Yorgancıoğlu başkanlığında yaşandı.

Yorgancıoğlu, 22 ay hükümette kaldı.

2 Eylül 2013’te göreve başlayan Yorgancıoğlu Hükümeti, 16 Temmuz 2015’te sona erdi.

28 Temmuz 2013 tarihinde yapılan genel seçimler sonucunda oyların %38.38’ini alan CTP-BG DP-UG ile koalisyon hükümeti kurmuştu.

CTP-BG Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu ve DP-UG Genel Başkan Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’na 30 Ağustos 2013 tarihinde yeni Bakanlar Kurulu listesini sunmuş, 31 Ağustos 2013’te göreve başlamıştı.

CTP-BG 25. Kurultayı 14 Haziran Pazar günü yapılmış, Başbakan Özkan Yorgancıoğlu Genel Başkanlık için aday olmamıştı.

Kurultay’da parti başkanlığına 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat seçilmiş, Başbakan adayı olarak da Ömer Kalyoncu gösterilmişti.

Özkan Yorgancıoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya 3 Temmuz 2015 tarihinde istifasını sunmuş, 6 Temmuz tarihinde de Ömer Kalyoncu hükümet kurma görevini devralmıştı.

Kalyoncu, partilerle yaptığı görüşmeler sonrasında UBP ile koalisyon hükümeti kurmaya karar verdi.

Yorgancıoğlu başbakanlığındaki CTP-DP Koalisyon Hükümeti de 16 Temmuz 2015 tarihinde sona erdi.

En kısa Kalyoncu…

Bu zaman zarfında en kısa süre eski Başbakanlardan Ömer Kalyoncu görev aldı.

Kalyoncu başkanlığındaki CTP-BG bir ilke imza atarak, UBP ile koalisyon ortaklığına imza atmıştı.

16 Temmuz 2015’te göreve başlayan CTP-UBP Koalisyon Hükümeti UBP’nin ortaklıktan çekilmesiyle 16 Nisan 2016’da da sona erdi.

Özgürgün dönemi: 20 ay

CTP-UBP Koalisyon Hükümeti’nin ardından bu kez Hüseyin Özgürgün başkanlığında UBP-DP Azınlık Hükümeti göreve başlamıştı.

16 Nisan 2016’da resmen bayrağı devralan koalisyon hükümetinin ömrü 20 ay sürmüştü.

7 Ocak 2018’te sandık başına gidilmişti.

İlklerin Hükümeti: 4’lü Koalisyon

7 Ocak seçimlerinin ardından hükümeti kurma görevi UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’e verilmişti.

Özgürgün, siyasi partilerle yaptığı görüşmeler sonucunda hükümeti kurma görevini iade etmişti.

Ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yeniden bir ilk ilke imza atarak CTP-HP-TDP-DP 4’LÜ Koalisyon Hükümeti’ni kurmuştu.

Erhürman Hükümeti, 2 Şubat 2018’de göreve başlamış, koalisyon ortağı HP’nin hükümetten çekilmesiyle 9 Mayıs’ta istifasını sunmuştu.

Böylelikle Erhürman Hükümeti’nin 15 ay görev yaptığı kayıtlara geçmişti.

Sıra UBP-HP’de…

Erhürman Hükümeti’nin ardından yeni bir koalisyon hükümeti daha dün itibariyle göreve başladı.

UBP-HP Koalisyonu 22 Mayıs 2019’da kuruldu.