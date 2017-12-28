SON 2 YILDA 485 İSTİHDAM!

2013’ten bugüne kadar kamuya istihdam edilenlerin sayısı 935’e ulaştı.

Ayşe GÜLER

Açılan münhaller ve yapılan sınavlarla son 2 yılda kamuya toplamda 485 kişi istihdam edildi.

2016’da 214 olan kamuya alınan kişi sayısı, 2017’de 271’e çıktı, böylelikle 2013’ten bugüne kadar kamuya istihdam edilenlerin sayısı 935’e ulaştı.

Kamuya istihdamlarda öğretmen ve doktorlar ilk sırada yer aldı.

Öte yandan seçim yasaklarının başlaması nedeniyle 40 farklı mevki için 108 kadro doldurulamadı, sınavların yapılması da 2018’e kaldı.

RAKAMLARLA İSTİHDAM: 2016: 214

2017:271

2018’e aktarılan: 40 farklı mevkii için 108 kadro

Bu kadrolar dışında Dışişleri Bakanlığı için ise 20 kadro beklemede…

Kayral: “Yerel seçim öncesi münhal ve sınav var”

İstihdamlarla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, kamuoyunda tartışma yaratan ve 20 kişinin alınacağı Dışişleri Dairesi’ne 3.derece 3. Sekreter münhali ile ilgili sınavın, Nisan ayında, yerel seçimlerle ilgili seçim yasakları öncesinde yapılacağını açıkladı.

2017: 112 öğretmen, 95 sağlık, 64 de kamu görevlisi…

2017 yılı içerisinde devlette 112 öğretmen, 95 sağlık görevlisi istihdam edildi.

64 kişi de kamu görevlisi olarak devlette çalışmaya başladı.

2018’e aktarılan: 108 kadro!

Seçim yasakları nedeniyle 40 farklı mevki için açılan 108 kadro boş kaldı.

Bazı kadrolar ile ilgili duyurulan sınav tarihleri iptal edildi, sınavların yapılması 2018’e kaldı.

Yapılacak sınavların çoğunun kamu görevlisi istihdamı için olduğu da kaydedildi.

Bununla birlikte yeni öğretim yılının başlaması ile öğretmen istihdamlarının Ağustos-Eylül aylarında yapılacak sınavların ardından olacağı belirtildi.

Dışişleri için istihdam yerel seçim öncesinde Nisan’da…

Özellikle Dışişleri Dairesi 3. derece 3. sekreter istihdamı için açılan ve kaosa dönen 20 kişilik münhal sınavının da yerel seçim yasakları başlamadan, Nisan’da yapılacağı öğrenildi.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral:

5 yılda, 935 istihdam!...

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, 2013’ten bugüne kadar kamuya 935 kişinin istihdam edildiğini açıkladı, 2016’da bu rakamın 214, 2017’de ise 271 olduğunu belirtti.

Kayral, seçim yasakları nedeniyle 40 farklı mevki için açılan 108 kadronun da boş kaldığını, 2018’e aktarıldığını ifade etti.

Seçim sonrasında yapılacak sınavlarla devlete yapılacak istihdamlarının çoğunun kamu görevlisi olduğuna dair bilgi de paylaşan Kayral, söz konusu sınavlarla ilgili tarihlerin belli olduğunu, gerekli duyuruların yapıldığını kaydetti.

Kayral, kamuoyunda tartışma yaratan 20 kişinin alınacağı, Dışişleri Dairesi’ne 3.derece 3. Sekreter münhali ile ilgili sınavın da Nisan ayında, yerel seçimlerle ilgili seçim yasakları öncesinde yapılacağını açıkladı.