SON 2 SANDIK

Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) dün yapılan milletvekilliği genel seçiminin kesin sonuçlarının açıklanması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Sandık görevlilerince, saat 09.30 itibarı ile sandıkların ilçe seçim kurullarına teslimi sürüyor.

Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu’nda oy pusulalarını içeren torbaların teslimi için gelen görevlilere, sıra numarası verilerek işlemler yapılıyor.

Sandık görevlileri, teslimatı yapabilmek için saatlerce bekliyor.

Lefkoşa’daki mahkeme koridorlarında kalabalık oluşturan sandık görevlileri ve polisin bekleyişi sürüyor.

Sağlaması tamamlanamayan bazı sandıkların da hâlâ okullarda olduğu bilgisi verildi.

Seçim maratonu yüzünden 24 saati aşkın süredir çalışan mahkeme personeli, sayımı ve sandıkların denetlenmesini sürdürüyor.

(TAK)

Oy sayımında sona doğru

SAAT:10.15

Yüksek Seçim Kurulu, KKTC’de dün yapılan milletvekilliği erken genel seçiminde oyların yüzde 98.9'unun sonuçlarını açıkladı.

İşte sonuçlar;

UBP: %35.63

CTP: %20.94

HP: %16.98

TDP: % 8.67

DP:%7.84

YDP: %6.99

TKP-YG: %2.69

MDP: %0.13

Bağımsız: %0.13

Sandık Sayısı: 719

Açılan Sandık Sayısı: 711

SAAT: 08.23

Yüksek Seçim Kurulu, KKTC’de dün yapılan milletvekilliği erken genel seçiminde oyların yüzde 93.74’ünün sonuçlarını açıkladı.



Buna göre, UBP yüzde 35.43 ile ilk sırada yer alırken, CTP yüzde 21.04, HP yüzde 17.06, TDP yüzde 8.66, DP yüzde 7.87, YDP yüzde 6.95, TKPYG yüzde 2.73,MDP yüzde 0.13, bağımsızlar da 0.13 oy aldı.



Toplam 719 sandıktan 674’ünün sonuçlarına göre, seçime katılan 8 siyasi partinden 6’sı yüzde 5’lik ülke barajını aştı.



Henüz kesinleşmemiş sonuçlara göre, UBP 21, CTP 12, HP 9, DP 3, TDP 3, YDP de 2 milletvekili çıkaracak.



190 bin 553 kayıtlı seçmenin bulunduğu seçime katılım oranı yüzde 62’de kaldı.