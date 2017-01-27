Son 17 maç kafa kafaya

Eren ŞİŞİK

Kıbrıs Türk futbol tarihinin en önemli derbileri arasında gösterilen ve Leymosun’dan Girne’ye taşınan Doğan Türk Birliği (DTB)-Türk Ocağı (TOL) derbisi heyecanı bu akşam yaşanacak. Girne Mete Adanır Stadı’nda saat 18.30’da çalacak düdükle birlikte, futbolseverler ezeli rekabetin tadına varacak. 1952 yılında Türk Ocağı’nın kurulmasıyla başlayan derbi heyecanında 59.yıla girilecek. Bu sürede birçok karşılaşmaya çıkan ‘Gravatlılar’ lakaplı Doğan Türk Birliği ile ‘Maunacılar’ lakaplı Türk Ocağı arasında tarihi maçlar oynandı.

6 galibiyet TOL, 5 galibiyet DTB

Yücel Hatay’ın ‘Futbolumuzda 50 Sezon’ kitabında skorların bulunduğu 1998-1999 yılından itibaren iki ekip 17 kez karşı karşıya geldi. Bu 17 karşılaşmada Türk Ocağı 6 galibiyet elde ederken, Doğan Türk Birliği de 5 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Oynanan karşılaşmaların 6’sı ise beraberlikle sonuçlandı. Türk Ocağı takımı son 17 maçta rakip filelere 30 gol gönderirken, Doğan Türk Birliği de 28 kez Türk Ocağı filelerini sarstı. Son 19 sezonda takımlar zaman zaman aynı ligde olmadığı için karşılaşamasa da, ezeli rekabette özellikle son iki sezondaki heyecan nefesleri kesti.

Ertaç ve Aydın’a dikkat

İki ekip bu 19 sezonun sadece 9’unda aynı ligde mücadele ederken, 10 sezonda da ya Doğan Türk Birliği Süper Lig’de, Türk Ocağı 1.Lig’de ya da Türk Ocağı Süper Lig’de, Doğan Türk Birliği 1.Lig’de yer aldı. Gol istatistiklerinin KTFF’de tutulmaya başladığı 2011-2012 sezonundan itibaren iki ekipte takımda halen görev yapan Doğan Türk Birliği kaptanı Aydın Aygın ve Türk Ocağı kaptanı Ertaç Taşkıran rakiplerinin filelerine gönderdiği 2’şer golle en golcü oyuncular olarak dikkat çekiyor. Öte yandan oynanan son 17 karşılaşmada Türk Ocağı takımı maç başına 1,7 gol istatistiği ile oynarken, Doğan Türk Birliği de Türk Ocağı ağlarına maç başında 1,6 gol gönderdi. Her iki ekibin karşılaştığı maçlarda ise maç başına 3,4 gol atıldı.

Gollü maçlar

İki ekip arasında son 17 sezon dikkate alındığında en gollü maç 2005-2006 sezonunda oynanan karşılaşma oldu. Karşılaşmada Türk Ocağı, ezeli rakibini 6-2 mağlup etmeyi başarırken, Doğan Türk Birliği o sezon 1.Lig’e düştü. Doğan Türk Birliği ise bu maçın intikamını tam 6 yıl sonra aldı. 2012-2013 sezonunda Doğan Türk Birliği, rakibini 5-1 mağlup etmeyi başarmış ve Türk Ocağı o sezon 1.Lig’e düşmüştü.

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İKİ EKİP ARASINDAKİ SON 19 SEZON

1998-1999: DTB 0-1 TOL / TOL 2-2 DTB

1999-2000: DTB 1-1 TOL / TOL 0-1 DTB (TOL küme düştü)

2000-2001: Maç oynamadılar (DTB küme düştü, TOL üst lige çıktı)

2001-2002: Maç oynamadılar (TOL Süper Lig’de, DTB 1.Lig’de)

2002-2003: Maç oynamadılar (TOL Süper Lig’de, DTB 1.Lig’de)

2003-2004: Maç oynamadılar (TOL Süper Lig’de, DTB 1.Lig’de)

2004-2005: DTB 4-2 TOL / TOL 1-1 DTB

2005-2006: DTB 1-4 TOL / TOL 6-2 DTB (DTB küme düştü)

2006-2007: Maç oynamadılar (TOL Süper Lig’de, DTB 1.Lig’de)

2007-2008: Maç oynamadılar (TOL Süper Lig’de, DTB 1.Lig’de)

2008-2009: Maç oynamadılar (TOL Süper Lig’de, DTB 1.Lig’de)

2009-2010: DTB 1-2 TOL / TOL 1-4 DTB (DTB Şampiyon, TOL küme düştü)

2010-2011: Maç oynamadılar (DTB Süper Lig’de, TOL 1.Lig’de)

2011-2012: DTB 1-3 TOL / TOL 2-2 DTB

2012-2013: DTB 0-0 TOL / TOL 1-5 DTB (TOL küme düştü)

2013-2014: Maç oynamadılar (DTB Süper Lig’de, TOL 1.Lig’de)

2014-2015: Maç oynamadılar (DTB Süper Lig’de, TOL 1.Lig’de)

2015-2016: DTB 1-3 TOL / TOL 1-1 DTB

2016-2017: TOL 0-1 DTB