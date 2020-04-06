Son 10 yılda 23 bin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu

Kıbrıs Cumhuriyeti, 2008-2018 yıllarını kapsayan on yıllık süre içinde 23 bin 87 kişiye vatandaşlık verdi.

Haravgi gazetesi, Avrupa İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre, Güney Kıbrıs’ta 2008-2018 yılları arasında 23 bin 87 kişiye vatandaşlık verildiğini yazdı.

Gazete, bu tarihler arasında 3 bin 876 Yunan, 4 bin 869 İngiliz ve 3 bin 456 Rus vatandaşına Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu verildiğini aktardı.

Haberde, 2013-18 döneminde ise 295 Çinli ve bin 104 Ukraynalı'ya da vatandaşlık verildiği kaydedildi.