Son 10 yılda 23 bin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu
Kıbrıs Cumhuriyeti, 2008-2018 yıllarını kapsayan on yıllık süre içinde 23 bin 87 kişiye vatandaşlık verdi.
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Kıbrıs Cumhuriyeti, 2008-2018 yıllarını kapsayan on yıllık süre içinde 23 bin 87 kişiye vatandaşlık verdi.
Haravgi gazetesi, Avrupa İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre, Güney Kıbrıs’ta 2008-2018 yılları arasında 23 bin 87 kişiye vatandaşlık verildiğini yazdı.
Gazete, bu tarihler arasında 3 bin 876 Yunan, 4 bin 869 İngiliz ve 3 bin 456 Rus vatandaşına Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu verildiğini aktardı.
Haberde, 2013-18 döneminde ise 295 Çinli ve bin 104 Ukraynalı'ya da vatandaşlık verildiği kaydedildi.
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Etiketler : pasport, yurttaşlık
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