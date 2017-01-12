BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre'de bu sabah başlayan tarihi zirvenin arasında basın toplantısı düzenledi.

Guterres;

Bu sabah çok verimli bir oturum yaptık. Yemekte beyin fırtınası çalışması yapıldı. Çok önemli ilerlemeleri ve aynı zamanda güvenlik ve garantilerle ilgili konuların üzerine de değindik. Öğlen yemeği sonrasında açık bir sonuca ulaştık.

Kıbrıslı Türk ve Rum toplumun güvenlik endişelerine değinmesi lazım. Müzakerelerde gelinen aşama ve güvenlik ile garantilerle ilgili konuları konuştuk. Güvenlik ve Garantiler Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum toplumların güvenlik endişelerine cevap verecek bir belge bulmamız lazım.

Hemen bir çözüm olması için mucizeler beklenmesin. Biz de gerekli olduğu kadar çalışacağız Hedefimiz mevcut konferans bağlamında çalışacağız. BM olarak rolümüz desteklemek. Özellikle mümkün olanları bir konsensüsa varmak için çalışıyoruz.

En iyi aktör ödülünü alacak olanlar varsa, sağımdaki ve solumdakiler ve yardımcı ödülünü de bizim almamız gerekir Sabırlı olmamız lazım.

Hızlı bir çözüm bulma noktasında değiliz. Ciddi bir çözüm bulma amacımız vardır. Kalıcı bir çözüm için uğraşıyoruz İnanılmaz bir ilerleme kaydedildi. Çözüme yaklaşma noktasındayız. İki toplumlu 2 bölgeli federal bir yapı oluşturmaya çok yakın noktadayız.

“Masaya hangi somut öneriler konuldu?” Sorusuna karşılık Guterres;

Biz tüm tarafların harita, mülkiyet, AB konuları ile ilgili ortaya çıkan endişelerini çözmek için uğraşıyoruz

İki bölgeli iki toplumlu çözüme çok yaklaştık. Şimdi ihtiyacımız olan belgeleri ortaya çıkartmaktır.

Bu belgeler iki toplumun ihtiyaçlarını karşılamalı. Bu liderler arasını bir anlaşma olmayacak Bu iki halkın onaylayacağı bir anlaşma olacak. Referandumla onaylanacak bir anlaşma olacak. Onun için çok sağlam bir anlaşma sağlamamız lazım aksi taktirde referandumda onay görmez

Konferansın bitiş tarihi ile ilgili bir soruya karşılık ise Guterres şu yanıtı verdi;

Konferans gerektiği kadar sürecek, burada amaç takvim çıkartmak değil gerekli sonuçlara ulaşmaktır

Guterres, “Cenevre’den güvenlik ve garantilerle ilgili önemli bir atılım olur mu?” sorusuna ise, “Bu konulara daha yeni başladık. Önemli bir atılım umuyorum , Kıbrıs halkları bunu hak ediyor ve Dünya da bunu bekliyor” yanıtı verdi.