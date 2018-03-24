Şömineli Ev, DAÜ İç Mimarlık Bölümü’ne kapılarını açtı

2017 – 2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde 20. yılını kutlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü; kuruluşunun 20. yılı dolayısıyla Yüksek Şeref – Şeref Sertifika Takdim Töreni’ni etkinliklerle gerçekleştirdi.

Söz konusu etkinlikler kapsamında geçtiğimiz günlerde Mağusa Suriçi’nde bulunan Şömineli Ev’de, “ŞİDDETE HAYIR” ve “YENİDEN İŞLEVLENDİRME” temalı Isınma Projesi Sunumları ile bir tören organize edildi. Tarihi mekanların yeniden kullanım kazanabilmesinin ve günlük hayatımızın bir parçası haline getirilebilmesinin önemini her zaman vurgulayan DAÜ İç Mimarlık Bölümü’ne bu bağlamda kapılarını açan Şömineli Ev, İç Mimarlık öğrencileri ve akademisyenler yanında, gerek halkın katılımı gerekse öğrenci velilerinin yoğun katılımı ile gurur verici bir geceye sahne oldu.



