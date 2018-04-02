Kıbrıs’ın güneyinde yaşayan 65 yaşındaki Solomos Apostolidis, neredeyse bir haftadır kayıp…

Geçtiğimiz hafta Bostancı geçiş noktası üzerinden Kıbrıs’ın kuzeyine geçiş yapan ve neredeyse bir haftadır bulunamayan Kıbrıslı Rum Solomos Apostolidis’in aracı terk edilmiş vaziyette Alsancak’ta bir sokakta bulunmuştu.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgide aramaların yoğun bir şekilde devam ettiği öğrenilirken, polisin özellikle Girne ve civarındaki bölgelere yoğunlaştığı kaydedildi.

Emekli Kamu Görevlisi olan Apostolidis’in evli ve iki çocuk babası olduğu edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Aracı bulunmuştu…

Solomos Apostolidis’in Bostancı geçiş noktası üzerinden geçtiğimiz Çarşamba Kıbrıs’ın kuzeyine geçiş yaptığı ve sonrasında kendisinden haber alınmadığı bildirilmesinin ardından, aracı önceki gün Alsancak’ta bir sokakta bulunduğu belirtildi.

Solomos Apostolidis’in MET 470 plakalı aracının kilitli bir şekilde Alsancak’taki Kocatepe Sokak üzerinde bulunduğu belirtilirken, araçta yapılan aramada, Apostolidis’e ait kimlik, pasaport ve para bulunduğu öğrenildi.

Konu Türkiye medyasında…

Öte yandan söz konusu haber, dün Türkiye medyasında da yer buldu.

“KKTC'de kaybolan Rum için seferberlik ilan edildi” başlığıyla Cumhuriyet Gazetesi’nin sitesinde yer alan haberde ayrıntılara değinildi.