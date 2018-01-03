Şölen ve miting haftası

Didem MENTEŞ

2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için son haftaya girildi, geri sayım başladı. Partilerin seçim çalışması kapsamında haftalardır yürüttüğü geziler, halkla buluşmalar ve şölenlerin sonuna gelinirken, şölen ve miting programları da belli oldu.

Seçime katılacak olan 8 siyasi parti içerisinden Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP)ve Halkın Partisi (HP) miting düzenleyecek. CTP ve UBP seçime bir gün kala Lefkoşa’da aynı saatte mitinglerini gerçekleştirecek. Toplumcu Demokrasi Partisi ve Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler ise farklı günlerde halkla buluşarak dayanışma yemeğiyle şölen yapacak.

Yeni Doğuş Partisi ise Lefkoşa’da miting yapmak için çalışmalarını sürdürürken, Milliyetçi Demokrasi Partisi ise şölen ve miting düzenlemeyecek.

CTP: 6 Ocak Cumartesi İnönü Meydanı mitingi

UBP: 6 Ocak Cumartesi Atatürk Spor Salonu mitingi

TDP: 3 Ocak (bu akşam) Acapulco Resort Otel’de ‘Büyük Dayanışma Gecesi’ şöleni

DP: 5 Ocak Atatürk Spor Salonu’nda ‘Demokrasi Şöleni’

HP: 3 Ocak (bu akşam) Atatürk Spor Salonu’nda “Büyük Buluşma” mitingi

TKP-YG: 4 Ocak’ta Hidden Garden’da yemekli şölen

YDP: Dün akşam Mağusa’da şölen yaptı, Lefkoşa mitingi net değil

MDP: Şölen veya miting yok

CTP 6 Ocak’ta İnönü Meydanı’nda…

7 Ocak’a günler kala Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) gerek televizyon programları, gerek köy ve kent gezileriyle birlikte seçim çalışmalarına son sürat devam ederken, son etkinliğini büyük mitingle tamamlayacak. “Ne Demek Umut Yok! #çalışır yaparız”, “Biz Halkız! Burada Biz Varız” sloganlarıyla yoğun şekilde çalışmalarını yürüten CTP, son kez 6 Ocak Cumartesi günü saat 15:00’de Lefkoşa İnönü Meydanı’nda düzenleyeceği miting ile halkla buluşacak.

UBP mitingi de 6 Ocak’ta

Ulusal Birlik Partisi (UBP) ise “Bir Oluruz Başarırız”, “Partimiz Bir Gücümüz Bir” sloganlarıyla haftalardır yürüttüğü seçim çalışmalarını büyük mitingle sonlandırıyor. 3 Ocak İskele, 4 Ocak Girne, 5 Ocak Mağusa’da halkla bir araya gelecek olan UBP, 6 Ocak da ise son mitingini gerçekleştirecek. UBP mitingi 6 Ocak Cumartesi Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda saat 15:00’de başlayacak.

TDP’nin “büyük dayanışma gecesi” bugün

“Güçlü Bir Kadro, Temiz Bir Geçmiş, Özgür Bir Gelecek” sloganıyla yola çıkan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ise seçim çalışmalarını yapacağı büyük dayanışma gecesiyle sonlandırıyor. TDP'lilerin seçim öncesi son kez biraraya geleceği yemekli şölen, 3 Ocak Çarşamba (bugün) Girne Acapulco Resort Otel’de saat 19:00’da gerçekleştirilecek.

DP’de Demokrasi Şöleni

7 Ocak seçimlerine “en iyisini #halk bilir” sloganıyla hazırlanan Demokrat Parti (DP) ise Demokrasi Şöleni düzenliyor. Şölen havasında miting düzenleyecek olan DP, milletvekili adaylarıyla birlikte son kez halkla buluşacak. Demokrat Parti, 5 Ocak Cuma günü Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda saat 18:00’de Demokrasi Şöleni düzenleyecek.

HP'nin mitingi bugün

“Halkın İradesiyle Yeni Siyaset” sloganıyla seçim çalışmalarını sürdüren Halkın Partisi (HP) ise son hafta “Halkın İradesi Lefkoşa’da: Büyük Buluşma” mitingi gerçekleştiriyor. Seçim öncesi milletvekili adayları ve partililerin buluşacağı etkinlik, 3 Ocak Çarşamba (bugün) Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda saat 19:00 ila 22:00 saatleri arasında yer alacak.

TKP-YG miting yerine 4 Ocak’ta yemekli şölen yapıyor

BKP ile ittifak içinde seçime katılan Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler’in (TKP-YG) ise seçim çalışmaları kapsamında yemekli şölen düzenliyor. TKP-YG, 4 Ocak’ta yapılması planlanan mitingin hava koşulları nedeniyle değiştirilerek, dayanışma yemeği yapma kararı aldı.

TKP-YG’nin “Değişim Kurtuluştur” sloganıyla yapacağı şölen, 4 Ocak Perşembe akşamı saat 19.00’da Lefkoşa Hidden Garden’da gerçekleşecek.

YDP şölen yaptı, miting net değil!

“Vatanım Kıbrıs” sloganıyla çalışmalarını sürdüren Yeniden Doğuş Partisi (YDP)’nin ise Mağusa’da dün akşam Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda şölen düzenledi. Lefkoşa’da yapılacak son etkinlik ise henüz netleşmedi. YENİDÜZEN’e konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Lefkoşa’da miting yapma istekleri olduğunu ancak henüz izin alamadıklarını, bu yöndeki çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

MDP’de şölen de miting de yok

29 adayla seçime katılacak olan Milliyetçi Demokrasi Partisi ise “Milli Devlet Güçlü İktidar” ve “Kıbrıs’ın Milli Gücü” sloganlarıyla çıktığı seçim çalışmalarını sadece geziler ve ziyaretlerle tamamlayacak. MDP, seçime yönelik şölen ve miting bazında geceler düzenleyemeyeceğini YENİDÜZEN’e açıkladı.