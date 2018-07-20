Sol yanı üzerine devrilerek durdu
Lefkoşa-Mağusa anayolunun Değirmenlik Kavşağı’nda dün sabaha yakın meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.
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Kaza saat 04.30 sıralarında, Lefkoşa-Mağusa anayolu boyunca askeri ambulans ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan 21 yaşındaki Onur Çalışkan, Değirmenlik dağyolu kavşağındaki çembere geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek çember içerisinde sol yanı üzerine devrilerek durdu. Kaza sonucu yaralanan olmazken, ambulans araç bölgeden geçen araç sürücülerinin yardımıyla düzeltilerek kaza yerinden kaldırıldı.
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Etiketler : kaza, Lefkoşa-Mağusa anayolu
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