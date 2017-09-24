“SOL Atelier / Exhibition Hall” Masakazu Kusakabe’in sergisi ile açılıyor

Lefkoşa Suriçi’nde bulunan “SOL Atelier / Exhibition Hall”, kapılarını ilk kez, Japon seramik sanatçısı Masakazu Kusakabe’in sergisi ile açıyor.



Yediler Bölgesi, Baf Sokak’ta yer alan “SOL Atelier / Exhibition Hall”daki sergi, yarın akşam saat 19.00’da açılacak. Sergi, 27 Eylül’e kadar izlenebilecek.

