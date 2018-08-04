Sökmez, Esentepe’ye imza attı

Kırmızı beyazlılar, bir süre önce Merit Alsancak Yeşilova ile flört halinde olan ancak yeşil beyazlı ekiple anlaşamayan Edis Sökmez’i kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezonun ilk devresinde Yenicami’de, ikinci devresinde de Yalova’da forma giyen Edis Sökmez, bir süre önce Yenicami’de bulunan bonservisini eline almıştı. Geçtiğimiz günlerde Esentepe ile anlaşan Edis Sökmez, dün kırmızı beyazlı ekibe imzayı attı.