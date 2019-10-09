“Sokaktaki dostlarımızı görmezden gelmeyelim”

Dila ŞİMŞEK

Altın Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği As Başkanı Ülkü Curcioğlu, kendisini sokak hayvanlarına yardıma adadı. Curcioğlu, sokaktaki dostlarımıza yardım edebilmek için, dernekteki birçok gönüllü ile sabah akşam demeden çalışıyor…

Sokaktaki hayvanların güvenli yaşamasından tüm toplumun ve devletin sorumlu olduğuna değinen Curcioğlu, 850 gündür beklenen Hayvan Refahı Yasa Tasarısının yürürlüğe girmesini beklediklerini vurguluyor.

Girişimci Curcioğlu, gerek yurtdışından getirdiği, gerek ise el emeği ile yaptığı takıları satışa sunarak geçimini sağlıyor.

Sokak hayvanlarının, insanların yardımına ihtiyacı olduğunu fark ettiği yaştan beri kendi çapında faaliyetlerde bulunduğunu belirten Curcioğlu, “Derneğimiz, 2013’te faaliyete başladı. Ben 2015’ten beri dernekteyim ve şu anda as başkanıyım. Tamamen gönüllülükle, sokaktaki canlarımıza yuvalandırma, hasta veya yaralıların tedavisini sağlama gibi birçok yardımda bulunuyoruz” diyor.

Dernek, barınaklardan bağımsız da olsa, yuvalandırma konusunda elinden gelen desteği yapıyor.

“Dernek hayatımın merkezi”

Curcioğlu, “Her insanın oturup, dünyadaki amacını sorguladığı zamanları vardır. Ben, hayat kurtarmanın önemini kendi içimde tarttığımda, sessiz kalırsam başkalarının da bir şey yapmayabileceğini ve çocuklarımızın sahipsiz kalacağı görüşüne vardım. Canlara karşı empatim çok yüksek, hastalıklarında, üşüdüklerinde, aç kaldıklarında, ya aynısını bizler yaşasaydık diye düşünüyorum” şeklinde konuşuyor.

Derneğin ‘hayatının merkezi’ olduğunu söyleyen Curcioğlu, derneği diğer tüm işlerinin üstünde tuttuğunu ifade ediyor.

“Özellikle zehir, ciddi bir suçtur ve cezai yaptırımı olmalıdır”

Sokak hayvanları ile ilgili, ülkedeki en büyük sorunun yasa olduğunu belirten Curcioğlu, “Meclise yasa tasarısı sunalı 850 gün oldu, hala bekliyoruz. İnsanlar sokakta yaşayan canlara çarpıp gidiyor, zehirliyor ancak hiçbir ceza almıyorlar. Derneğimiz devletten hiçbir destek almıyor, duyarlı insanlar sayesinde ve kendi desteğimizle faaliyette bulunabiliyoruz. Bizim istediğimiz tek destek, yasanın geçmesidir” diye konuşuyor.

Sokaktaki hayvanları korumanın toplumun görevi olduğunu vurgulayan Curcioğlu, “İnsanların, sokakta yaşayan canları sevmemesini, yardım etmemesini anlayabilirim. Ama zarar verme hakları yoktur. Özellikle zehir, ciddi bir suçtur ve cezai yaptırımı olmalıdır. Bu canları ‘istemediği için’ zehirleyebilen birisi, şiddete meyilli demektir. Bunun yanı sıra, trafikte hepimiz bir anlık hata ile bir hayvana çarpabiliriz. Ama böyle bir durumda insanların aklına öncelikle maddiyat gelmesin. Çarptığınız bir candır, veterinere götürün, gerekirse parası bir şekilde toplanır… Çoğu araç sigortaları bu gibi durumlarda veteriner masrafını da karşılıyor. Anayollardaki bariyerler ise, hem insanların hem de hayvanların güvenliği için çok önemli” diyor.

“Yazları çok sıcak, kışları soğuk iklimimizde, sokakta yaşayan dostlarımızı unutmayalım”

Curcioğlu, sözlerine şöyle devam ediyor: “Yazları çok sıcak, kışları soğuk iklimimizde, sokakta yaşayan dostlarımızı unutmayalım. Bir su kabı, biraz mama veya yemeğinizden artanı onlar için bırakmak bu kadar zor olmamalı. Bunların yanı sıra, duyarlı ve yardımsever insanlar bizim düzenlediğimiz kermesler, konserler ve diğer etkinliklere de katılarak, eğlenirken yardımda bulunabilirler…”