Sokaklarda ‘hazırlık’ coşkusu

Dila ŞİMŞEK

Lefkoşa sokakları, salgın süreci durgunluğu üzerine, ay sonunun yaklaşmasıyla ‘canlandı’. Sokaklarda arabalar trafik, insanlar kalabalık yaratırken, bazı işletmeler de harıl harıl ‘hazırlık’ yaptı. Bakanlar Kurulu’nun karar alarak, kademeli bir şekilde bazı işletmeleri açacağı kaydedilmişti. Sosyal medyada da bazı işletmelerin sipariş, randevu gibi satış yöntemlerini duyurmasıyla, bazı sektörlerin açılışına neredeyse ‘kesin’ gözüyle bakılmaya başlamıştı.

Çoğu işveren ve personelin, gün boyunca dükkanlarında temizlik yaptığı gözlemlendi. Restoran, büfe, mağaza gibi farklı işletmelerin hazırlık yaptığı görüldü.

Bankalardaki alışılmış yoğunluğun daha da arttığı gözlemlendi.

Sokaklardaki kalabalık, adeta salgın öncesi günleri hatırlattı.

Pek çok kişi, maske ile banka, market, telefon operatörü dükkanları gibi yerlerde kuyruğa girerken, birçok kişinin de sokakta yürüdüğü dikkat çekti.