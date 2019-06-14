Sokak ortasında kavgaya 6 yıl
Ocak ayında, sokak ortasında çıkan kavgada Erkan Bayandursun'u bıçakla ağır yaralayan Bünyamin Dolgun 6 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
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Ocak ayında Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde Erkan Bayandursun’u göğüs, karın ve sırtından 4 kez bıçaklayarak ağır yaralayan Bünyamin Dolgun aleyhindeki davanın kararı bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı.
Heyet, oy birliği ile aldığı karar neticesinde Bünyamin Dolgun’u “Ağır yaralama” suçundan 6 yıl hapse mahkum etti.
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