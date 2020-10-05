Sokak ortasında kavga; 3 tutuklu

Lefkoşa’da sokak ortasında meydana gelen kavgada 3 kişi tutuklandı.

Meydana gelen ‘Vahim Zarar’, ‘Ciddi Darp’, ‘Tecavüzkâr Alet Taşıma’ suçlarıyla ilgili olarak tutuklanan zanlılar S.D., M.A., ve M.Ç., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Güral Kırcalılar, 4 Ekim tarihinde, Lefkoşa Hasane Ilgaz Sokak üzerinde zanlıların, aralarında çıkan sözlü tartışmadan dolayı diğer bir taraf olan Lefkoşa'da sakin Tugay Şeytan ve Eren Hacımusaoğlu'nu elleri ve ayakları ile ciddi şekilde darp edip Hacımusaoğlu'nun burnunun kırılmasına ve sebebiyet vererek vahim ve bedensel zarara uğrattıklarını anlattı.

Polis, tahkikatın yeni başladığını, aranmakta olan zanlılar, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtip, bu aşamada zanlıların poliste 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.