Sokak ortasında devrildi, "Korkunç anlar yaşadık"

Yenikent Boyacı Sokak sakinleri bugün faciadan döndü. Evlerin ve yoğıun yerleşimin bulunduğu sokakta, hızını alamayan JF 228 plaklı araç sürücüsü kontrolü kaybetti, yolun ortasında devrildi.

Mahalle sakinlerinin yüreğini burnuna getiren olay ucuz atlatıldı. Fakat mahalleli de isyan noktasına geldi.

Yoğun yerleşimin olduğu, çocukların sokakta oynadığı ve sokak hayvanlarının da yaşadığı bölgede, araçların hız yapması ve tehlike saçması mahalleliyi bezdirdi.

Çocukların oynadığı, spor yapılan ve sık sık kaldırımlarda yürüyüşe çıkılan bir mahalle olduğunu belirten bölgeliler, ikinci kez bir arabanan devrildiğini ifade ederek, yetkililerden artık bir çözüm bulmasını istedi.

Bölge sakinlerinden Simge Okburan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, şu ifadelere yer verdi: "Burası anayol değil! Sıradan bir sokak! Bazen arabaların süratinden geceyarısı olduğumuz yerde benileyerek uyanıyoruz. Bu yolda bir yılda ikinci ciddi kaza. Bir araç yol içerisinde parkedilmiş arabayı 7 metre sürüklüyor ardından havada takla atıyorsa 100 km’nin üzerinde seyrediyordur . Evimizin önünde korkunç anlar yaşadık bugün. Bu sokakta kalan , benim sadece bildiğim 11 çocuk var . Kaldırımları kullanarak her gün yürüyüş yapan yayalar var.Yola kontrolsüz fırlayan kedi, köpeğimiz var . Bu yol defalarca can dostlarımıza mezar oldu. Bu yola bir çözüm dedik, kasis mahalle arasına olmaz denildi . Otoriteler bu yola biri ölmeden çözüm bulmak zorundadır . Bulmayacaklarsa artık biz sokak sakinleri , yere çivi mi atarız , beton bariyer mi dökeriz, halat mı döşeriz ne yapsak hakkımızdır"