BAŞAY:” ARTIK HUZUR İSTİYORUM”… YENİDÜZEN’e konuşan Erhan Başay, altı aydır ailece huzursuz olduklarını ve şikâyetini geri çekme kararını avukatı aracılığı ile beyan ettiğini söyledi. Başay, “Artık huzur istiyorum. Ailem de ben de yıprandık” dedi.

AKACAN TUTUKSUZ, KORUMALAR CEZAEVİNDE… Ocak ayında yaşanan kavganın ardından teminata bağlanan iş insanı Bulut Akacan, tutuksuz yargılanmaya devam ederken, korumaları Ocak ayından bu yana hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevinde yargılanmayı bekliyor.

Devrim DEMİR

Ocak ayında Girne’de bir restoranda korumaları ile birlikte Zeki Asımoğlu ve Erhan Başay’ı ciddi şekilde darp ederek yaralamaktan aleyhlerine dava açılan Bulut Akacan, V.K., ve O.Ö., dün yeniden Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

O.Ö ve V.K., dört buçuk aydır tutuklu yargılanırken, Akacan mahkemeye tutuksuz geldi.

Mayıs ayında gerçekleşen duruşma, itham için 13 Haziran tarihine ertelenmişti. Dün gerçekleşmesi beklenen ‘itham’ duruşmasında ise şikâyetçi Erhan Başay, avukatı aracılığı ile davasını geri çektiğini, sanıklardan şikâyetçi olmadığını beyan etti.

Dava 25 Haziran tarihine ertelendi

Başkanlığını Nüvit Gazi Hacı’nın yaptığı, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla huzurunda görüşülen davada sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Hacı, sanıkların itham edilmesi için davayı 25 Haziran tarihine ertelediğini ayrıca sanıklar V.K., ve O.Ö., tutukluluklarının devam etmesine Akacan’ın ise bağlandığı kefaletle serbest kalmasına karar verdi.

Neler yaşanmıştı?

Girne’de 7 Ocak’ta aralarında husumet bulunan taraflar arasında çıkan kavgada, Erhan Başay ve yanında bulunan Zeki Asımoğlu Bulut Akacan ve iki koruması tarafından ciddi şekilde darp edilmişti.

Asımoğlu, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek müşahede altına Asımoğlu’nun üç dişi kırılmıştı.

Olayla ilgili tutuklanan iş insanı Bulut Akacan teminatla serbest bırakılmış, Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun isimli iki koruması ise yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

Girne’de Ocak ayında Akacan ve iki koruması tarafından ciddi şekilde darp edilen ve şikayetini geri çeken Erhan Başay YENİDÜZEN’e konuştu:

“Artık huzur istiyorum”

Girne’de Ocak ayında bir restoranda aralarındaki husumetten dolayı çıkan kavgada, iş insanı Bulut Akacan ve iki koruması tarafından Zeki Asımoğlu ile birlikte ciddi şekilde darp edilen Erhan Başay şikâyetini geri çekti.

Avukatı aracılığı ile şikâyetini geri çektiğini duyuran Başay, süreç ile ilgili YENİDÜZEN’e konuştu.

Başay, olayın ardından 6 aydır ailece çok huzursuz günler geçirdiklerini ve daha fazla uzatmak istemediğini kaydetti.

Başay,”Ailem Ocak ayından bu yana çok huzursuz. Daha huzurlu olmak için böyle bir karar aldık. Eşim de çocuklarım da bu olayın ardından panik atak geçirmekte ve daha huzurlu yaşamak için bu kararı aldık. Avukatım aracılığı ile ilgili beyanımı yaptım, şikâyetimi geri çektim. Sadece huzur istiyoruz” dedi.