Sokak ortasında bıçaklandı...

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da Kaliland bölgesinde Nijeryalı öğrenciler arasında dün sabaha karşı çıkan kavgada 25 yaşındaki Shedi Wuyepp göğüs, karın ve boyun bölgelerinden olmak üzere toplam 3 kez bıçaklandı. Elde edilen bilgilere göre, dün sabaha karşı saat 03:30 raddelerinde Suvariler Sokakta, yol içerisinde alkol etkisi altındayken telefon yüzünden çıkan kavga sırasında Shedi Wuyepp’i 3 yerinden bıçakla ciddi şekilde yaralayan zanlılar Wuyepp’i sokak ortasında bırakarak olay yerinden kaçtı. Wuyepp’in yardımına koşan arkadaşları ise 3 yerinden bıçakla yaralanan Wuyepp’i Mağusa Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ameliyata alınan Wuyepp’in hayati tehlikesinin olmadığı ve cerrahi servisinde müşahade altına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ise her yerde Wuyepp’i bıçaklayan 2 zanlıyı ararken, bölgedeki kamera kayıtlarını da incelemeye aldı.