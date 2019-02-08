“Sokak kütüphaneleri” Lefkoşa'da hayat buluyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) kitap okuma alışkanlığının artırılması ve kitaba erişim olmayan çocuk ve yetişkinlerin kitaba ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla “sokak kütüphaneleri” projesini hayata geçiriyor.



LTB’den verilen bilgiye göre, proje kapsamında çocuklar ve yetişkinler için 2 ayrı ebatta yapılacak kütüphaneler ilk olarak Lefkoşa Surlariçi ile belediye sınırları içerisinde yer alan parklara yerleştirilecek.



Kitaplarını bu proje ile paylaşmak isteyenler 11 Şubat Pazartesi gününden itibaren çocuk kitapları, masallar, romanlar, şiir kitapları, denemeler, dünya klasikleri ve benzeri kategorilerdeki kitapları LTB Binası zemin katında bulunan Halkla İlişkilere bırakabilirler.



Kütüphanelere konulacak kitaplar Kütüphaneciler Derneği ile iş birliğinde seçilecek.



LBT SANATÇILARI İLE OKUMAK GÜZELDİR ETKİNLİKLERİ



Kampanya ile birlikte, kitapları alıp okuyan çocuklar ayda iki kez gerçekleştirilecek "Okumak Güzeldir" etkinliklerinde Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'ndaki (LBT) sanatçılara okudukları kitapla ilgili düşündüklerini anlatabilecekler.



Bu etkinliklere katılan herkese LBT çocuk oyunlarına ücretsiz bilet verilecek ve Lefkoşa Gezi Treni ile ücretsiz Lefkoşa turları düzenlenecek.