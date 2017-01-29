Sokak Ağzı - Ben olsaydım(lar)

En tepeden en aşağıya kadar biz herşeyi biliriz ya (!)... “Ben olsaydım...” diye başlarız hep, sonra, tut tutabilirsen... Çözmediğimiz ve çözemeyeceğimiz sorun yoktur dünyada. Terör sorununu da çözeriz, açlık sorununu da... Irak sorununu da çözeriz, Suriye sorununu da. .. Tayyip’i de çözeriz, Kılıçdaroğlu’nu da... Hatta ve hatta Trump’ı bile...

“Kıbrıs.... ” mı dediniz ? Tüm ihtiyacımız hepsi, en çok beş dakika... Beş dakikada onu da çözüveririz. İç meselelerimiz ise çocuk oyuncağı (!)...

Hele hele şimdilerde Facebook, Twitter v.s. da var. İşler çok daha kolaylaşmış durumda... ‘Çözümler’ için yüzyüze gelmeye bile gerek yok.

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Ben olsaydım,

“Gavur’a ‘Yörü be git işine..’ der, elimi masaya vurur, kalkar dönerdim Kıbrıs’a...”

“Maraş’ı da verirdim, Karpaz’ı da Omorfo’yu da....Yeter ki çözüm olsun...”

“Bir karış toprak vermezdim. Hatta Maraş’ı da açardım Türklere, istihdama...”

“Gavura bir garış tobrak vermezdim. Türkiyeden hem da İzrail’den gelenlere peşkeş çekmeye devam ederdim...”

“Türkiye’ye ‘Benim geleceğim için sen mi karar verecen yoksa ben mi?’ der, resti çekerdim...”

“Her şeye karşı çıkmayı alışkanlık haline getiren ve bunu kahramanlık sayan sendikacıları toplar toplar tıkardım kodese...Hatta sınır-dışı ederdim...”

“Ben Türkiye olsam beslemeleri savurur atardım sırtımdan, kurtulurdum beslemekten...”

“Gerçek piç kim açık açık anlatırdım bize piç deyenlere...Kendi soy ağaçlarına baksınlar önce derdim...”

“Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu olanları teker teker tesbit eder, Güney’e sürerdim...”

“Ben Rum’un yerinde olsam, Türklere verilen tüm Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği ve pasaportlarını iptal eder, hepsini Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığından atardım...”

“Bizim o kırmızı, yapışkanlı koltuklar var ya ? Hepsini Sarayönü’nde yakar, yerine kapkara olanlarını koyardım...”

“Bu kadar gaftan sonra o koltukta bir dakika bile oturmaz istifa ederdim...”

“Başka şeylere zam yapacağıma sigaraya, alkole zam yapardım...”

“Vergi kaçakçılarının peşine düşerdim... Nerden buldun ? yasası geçirir sıkı bir şekilde uygulardım...”

“Güneydeki varlıkları karşılığı Kuzeyde mal alan, sonra dönüp Güneydekileri satanları saptar teker teker deşifre ederdim...

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Sokak Ağzı -Yorumcuklar

“Akıncı’yı nerdeyse vatan haini ilan edeceklerdi. Şimdi de, Akıncı’ya kalsa satacaktı. Dua edin Anavatan’a diyecekler...”

“Anafartalar Lisesi eksik galdıydı. Yetmezdi bunca rezalet, bir da o çıgdı başımıza...”

“Anafartalar Lisesi’nin yeri güzelmiş... Yıkıp altı yıldızlı bir otel-kumarhane yapacaklarmış oraya da...”

”Gavur sadece 1974 ve sonrasından bahseder diye şikayet ederiz. Ama ne acıdır ki Türkiyedekiler de öyle....”

“Kıbrıs’da çok şehit vermiş Türkiye 1974 savaşında... Bıraktık 74 öncesini, 1974’ Savaşı’nda bizim şehitlerin sayısını bilen var mı ?

“Çözüm olmazsa göç başlayacakmış memleketten. Eeee !!! Ne oldu yani ? Giden da Türk gelen da Türk değil... ?”

“ABD de katılmak istermiş Kıbrıs’da Çözüm görüşmelerine... Demek artık resmen yapacaklar yapmak istediklerini ?”

“Çok yakın bir gelecekte Kıbrıs kökenlileri parmakla göstereceğiz buralarda. Hangi parmakla diye sormayın...”

“Ne şikayet edersiniz ama Hükümetimizden da milletvekillerimizdan da ? Biz seçmedik onları ? Biz göndermedik oralara ?”

“Trump Meksika sınırına duvar yaptırıyormuş, dünya ayaklandı... E bizim RTE da Suriye hududuna yaptırır..Haberlari var acaba ?”

“Sterlin net 5 TL olsa da rahatlasak. Hesaplamakta zorluk çekiyoruz küsuratlı olduğunda...”

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