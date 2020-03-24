Sokağa çıkma yasağını ihlal eden şahısta uyuşturucu bulundu

Edremit çemberinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden zanlı N.W.S.A.’nın tasarrufunda uyuşturucu madde de bulundu.

Tutuklanan zanlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ahmet Bayram, zanlının 23 Mart’ta 20.40’da Girne Edremit çemberinde aracıyla sokağa çıkma yasağı olduğu halde Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekibi tarafından kontrol edildiği sırada hareketlerinden şüphelenilerek, araçta yapılan aramada zanlının kot pantolonun cebinde uyuşturucu ezme aleti ile yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde, sağ ön kapının cebinde sigara paketi içinde hintkeneviri olduğuna inanılan elle sarılı sigara, aracın paspasının üzerinde yine elle sarılı içinde hintkeneviri olduğuna inanılan ucu yanık sigara bulunarak emare alındığını belirtti. Bayram, zanlının Girne’deki ikametgahında mahkeme emriyle yapılan aramada salon kısmında tepsinin içinde yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Bayram, zanlının uyuşturucuyu kimden aldığının araştırıldığını belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Umut İnan, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.