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Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 67 kişi tutuklandı

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 67 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetimlerde; 48 kişinin kısmi, 19 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 67 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sözkonusu şahısların tutuklandığı bildirildi.

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Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetimlerde; 48 kişinin kısmi, 19 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 67 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sözkonusu şahısların tutuklandığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“06 – 07 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 48 kişinin kısmi, 19 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 67 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”

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