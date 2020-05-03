Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 kişi tutuklandı
Polisin ülke genelinde dün ve gece yaptığı denetimlerde; 16 kişinin kısmi, 8 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 24 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlendi.
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Polisin ülke genelinde dün ve gece yaptığı denetimlerde; 16 kişinin kısmi, 8 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 24 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlendi.
Polis Basın Bülteni’ne göre, sokağa çıkan 5 kişinin ise yasağa rağmen maske takmadığı tespit edildi.
Polis, yasakları ihlal edenleri tutukladı.
Foto: Arşiv
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