'Sokağa Çıkma Yasağı’ yok

‘Sokağa Çıkma Yasağı’ uygulanacağı yönündeki söylentiler yalanlandı.

Başbakan Ersin Tatar katıldığı televizyon programında, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ise sosyal medyada bu yönde net mesaj verdi.

Özersay, “Bu akşam olağanüstü hal (OHAL) ilan edileceğine dair yayılan haber gerçeği yansıtmamaktadır, doğru değildir. Bu ana değin almış olduğumuz tedbirler aynen devam etmektedir” dedi.

Ersin Tatar ise Olağanüstü Hal ya da Sokağa Çıkma Yasağı’nın gündemlerinde olmadığını belirtti.

Yurttaşlar arasında özellikle “polislerin de görevlendirildiği” ya da “polis çevrelerinden duyulduğu” iddiası ile “sokağa çıkma yasağı geliyor” haberleri yayıldı.