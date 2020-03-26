Sokağa çıkma izini başvuruları için dijital izin belgesi devrede

Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi çerçevesinde halka en hızlı ve güvenli şekilde yardımcı olmak üzere İçişleri Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden kişilerin online olarak başvuru yapabilecekleri Sokağa Çıkma İzin Belgesi sistemi kuruldu.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre halkın, koronavirüse karşı alınan kararlar çerçevesinde uygulamaya konan Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı süresince acil durumlarda Sokağa Çıkma İzni başvurularını evlerinden, telefon, tablet ve bilgisayarlarından dijital ortamda yapabilmeleri sağlamak için bakanlığın https://permissions.gov.ct.tr/street adresine girerek gerekli bilgileri doldurması yeterli olacak.

Ancak online yapılacak dijital izin belgesi başvurularında gerekli olan bilgilerin başvuru sahibi tarafından doğru ve eksiksiz doldurulması gerekiyor. Dijital olarak izin başvurusu değerlendirilen ve onaylanan kişilere, kaymakamlıklar SMS yoluyla dijital izin belgelerini iletecek. Dijital İzin Belgelerinin üzerindeki QR kodla polis kontrollerinde otomatik belge doğrulama yapabilecek.