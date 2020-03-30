Soğuk, nemli ve yağışlı hava etkili olacak

Soğuk, nemli ve yağışlı hava kütlesinin etkili olacağı bölgede yarın akşam yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Mart ayının son günü gibi nisanın ilk iki günü de yer yer yağmurlu geçecek.

Meteoroloji Dairesi'nin haftalık raporuna göre yarından itibaren 6 Nisan'a kadarki sürede bölge alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Yağış beklenen yarın, Çarşamba ve Perşembe günlerinin ardından gelen günlerin parçalı az bulutlu veya parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

En yüksek hava sıcaklığı 20-23 derece dolaylarında seyredecek; rüzgar ise yarın kuzey ve doğudan, diğer günlerde ise güney ve batıdan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.