Soğuk havada 1’er puan: 1-1

K-Pet Süper Lig’in 14’üncü haftasında Baf Ülkü Yurdu, Ozanköy’ü konuk etti. Üner Berkalp Stadı’nda oynanan mücadelenin ilk devresinde karşılıklı atılan goller neticesinde karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Konuk Ozanköy Bekir Yıldız ile öne geçerken Baf Ülkü Yurdu’nun sayısı Joseph’ten geldi. Baf Ülkü Yurdu bu karşılaşma sonrasında 19 puana ulaşırken, Ozanköy ise 11 puana yükseldi. İlk yarının son haftasında Baf Ülkü Yurdu Y.Boğaziçi deplasmanına gidecek, Ozanköy ise Lefke’yi konuk edecek.

STAT: Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Eyyüpler*, Mehmet Ekşici**, Necmi Bulut**

BAF ÜY

Erdoğan Nay**

Fikri Arslan**

(Dk.84 Arif)

Mustafa Tekpınar**

Hamis Çakır**

(Dk.69 Hüseyin)*

Hasan Sedatgil*

(Dk.37 İltaç)*

Ahmet Hatay**

Hüseyin Hürben**

Lawal Murtadah**

Felix Obada*

Joseph Obidiaso**

Azat Tip**

TD: Kemal Yürekli

OZANKÖY

Feyyaz Gül**

Hüseyin Aydıngönül**

Nedim Bicen**

(Dk.62 Mehmet)**

Alpay Eminoğlu**

Bekir Yıldız**

Sede Marc Dion**

Ali Kopca*

Hüseyin Çakmak*

Fikret Yağcıoğlu*

(Dk.83 Berk)

Serhan Aydınel**

Mustafa Kılıç**

TD: Süleyman Göksu

GOLLER: Dk.39 Joseph (BÜY) - Dk.37 Bekir Yıldız (Ozanköy)