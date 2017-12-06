Soğuk hava etkisini gösterecek

Bölgeyi etkisi altına alan yer yer yağışlı hava yarından itibaren etkisini kaybedecek. Soğuk hava ise hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek.



Meteoroloji Dairesi’nin 7- 13 Aralık dönemini kapsayan haftalık raporundan derlenen bilgilere göre, yarından itibaren bölgede yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı ise genelde 16-19 derece dolaylarında seyredecek.

Yarından itibaren 3 gün sabah saatlerinde hafif don beklendiğini bildiren Meteoroloji, yarın ayrıca yer yer kuvvetli rüzgar olacağını da kaydetti.