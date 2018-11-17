Şoförler Birliği Derneği Lokali açıldı

Kıbrıs Türk Şoförler Birliği Derneği Lokali açılışı yapıldı.



Dernek açıklamasına göre, Açılışa UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, UBP Milletvekili Özdemir Berova, YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu katıldı.



Açılışta kısa bir konuşma yapan Dernek Başkanı Muhsin Özdemir, amaçlarının bütün şoförleri bir çatı altında toplamak ve onlara gerekli desteği vermek olduğunu dile getirdi. Ayrıca açılışa katılıp kendilerine destek veren başta UBP Genel Başkanı olmak üzere tüm milletvekillerine teşekkür etti.